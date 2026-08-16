Transportistas dan ultimátum al Gobierno y exigen soluciones ante alza de combustibles e inseguridad

16/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los transportistas hicieron un llamado urgente al Gobierno y al Ejecutivo para atender los principales problemas que afectan al sector como el alza de combustibles e inseguridad y advirtieron que podrían adoptar medidas de fuerza como un paro nacional si no reciben respuestas concretas en las próximas 48 horas.

Transportistas dan plazo de 48 horas al Gobierno

En diálogo con Exitosa, Geovanni Diez, vicepresidente de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú, informó que los transportistas dieron un plazo de 48 horas al Gobierno de Keiko Fujimori para atender sus demandas por el alza de combustibles y las extorsiones. De no recibir soluciones, más de 400 gremios podrían acatar un paro nacional.

"La Unión de Gremios está uniendo a 400 gremios a nivel nacional e incluye también a 11 gremios que coordinamos de transporte urbano de Lima y Callao. Nosotros hemos presentado cartas desde el 29 de julio con la intención de presentar esta problemática antes de que haya sucedido todos estos eventos pero nosotros somos la voz de todos y nos han dado un plazo para que ellos tomen sus decisiones en sus regiones", explicó el vicepresidente.

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Asimismo, a través de un comunicado del 14 de agosto manifiesta que, los representantes del transporte nacional señalaron que su actividad es estratégica para el funcionamiento del país, debido a que permite el traslado de alimentos, mercancías, trabajadores, estudiantes y millones de ciudadanos. En ese sentido, remarcaron que una paralización del transporte tendría consecuencias para toda la población.

¿Qué es lo que piden los transportistas al Gobierno?

Entre sus principales preocupaciones se encuentra el incremento del precio de los combustibles, situación que, según los gremios, afecta directamente sus costos operativos y pone en riesgo la sostenibilidad de sus actividades.

Por ello, solicitaron al Gobierno adoptar medidas que permitan garantizar condiciones justas en el mercado de combustibles. Otro de los puntos centrales del pronunciamiento es la inseguridad ciudadana. Los transportistas denunciaron que conductores, cobradores, empresarios y usuarios son víctimas de extorsiones, robos, asesinatos y otras formas de violencia criminal.

De esta manera, los transportistas dieron al Ejecutivo un plazo de 48 horas para convocarlos a una reunión y brindar respuestas concretas. De no ocurrir, las bases regionales evaluarán y adoptarán las medidas que consideren necesarias para defender sus derechos como un paro nacional.

Finalmente, los transportistas reiteraron que mantienen su disposición al diálogo con el Gobierno en que se atienda los pedidos del comunicado emitido el 14 y este domingo 16 de agosto vence el plazo pero se presume que el lunes 17 se lleguen a acuerdos ante el alza de combustibles e inseguridad.