Emergencia vial en Arequipa: MTC suspende tránsito en tramo Atico-Ocoña por huaicos y derrumbes

16/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Nacional, anunció la interrupción del tránsito en el tramo Atico-Ocoña de la Panamericana Sur, departamento de Arequipa, debido a varios derrumbes ocasionados por las intensas lluvias.

La medida de carácter urgente busca garantizar la seguridad de conductores y pasajeros, mientras se realizan trabajos de limpieza con maquinaria pesada.

Comunicado oficial del MTC

El documento emitido este domingo precisa que los derrumbes se registraron entre los kilómetros 709 y 782, siendo los sectores más críticos Quebrada Honda (km 720-735) y La Planchada (km 764-781). Ante la persistente caída de rocas y lodo, se decidió suspender el tránsito en ese sector.

Provías Nacional informó que la Unidad Zonal Arequipa viene trabajando en la remoción de los derrumbes con maquinaria pesada, pero las condiciones climáticas impiden avanzar con rapidez. La Policía de Carreteras efectuó el cierre preventivo del tramo para evitar accidentes, mientras se espera que las lluvias disminuyan para retomar las labores de limpieza.

El ministerio a su vez recomienda a la población y a los transportistas evitar esta vía hasta que se restablezcan las condiciones seguras de tránsito. Asimismo, se precisa que la medida es temporal y responde a la necesidad de proteger la vida de los usuarios de la carretera.

Impacto en la región

La emergencia ha dejado a centenares de vehículos varados en distintos puntos de la Panamericana Sur. Videos difundidos por conductores muestran la magnitud de los huaicos en Quebrada Honda, donde el agua y las piedras descendieron con fuerza desde los cerros. En sectores como Atico, La Florida y La Planchada, el tránsito quedó completamente bloqueado.

En el distrito de Ocoña, pobladores reportaron más de 15 horas sin energía eléctrica, lo que agrava la situación de emergencia. La empresa SEAL fue exhortada a atender el problema con rapidez. Además, las lluvias afectaron viviendas precarias en asentamientos humanos de zonas altas, donde el riesgo de colapso es mayor.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | Alerta en Arequipa. Huaicos y el desprendimiento de rocas bloquearon la Panamericana Sur, a la altura del distrito de Ocoña. El material cayó sobre la vía y afectó el tránsito en la zona, por lo que no hay paso hacia Lima. Autoridades evalúan la... pic.twitter.com/QscvIatXus — Exitosa Noticias (@exitosape) August 16, 2026

La suspensión del tránsito en el tramo Atico-Ocoña refleja la grave vulnerabilidad de las carreteras costeras frente a fenómenos climáticos extremos. El cierre no solo afecta el tránsito interprovincial, sino también la economía local y la seguridad de cientos de familias que dependen de esta vía.

El MTC y Provías Nacional han desplegado maquinaria y personal para atender la contingencia, pero la magnitud de los huaicos obliga a mantener la suspensión hasta nuevo aviso.

La emergencia en Arequipa evidencia la urgencia de un plan integral de prevención y atención de desastres, que contemple tanto la infraestructura vial como el soporte a las comunidades afectadas. Mientras tanto, la recomendación oficial es clara: evitar el tramo afectado hasta que se restablezcan las condiciones seguras de tránsito.