ENFEN mantiene alerta de "El Niño Costero" hasta 2027: Este es su nuevo pronóstico de julio a septiembre

28/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno "El Niño" (ENFEN), a través de un nuevo comunicado, ratificó su estado de "Alerta de El Niño Costero", tras analizar las condiciones oceánicas y atmosféricas actuales y los pronósticos climáticos nacionales e internacionales.

En ese sentido, la entidad estima que El Niño Costero se extendería hasta el verano del 2027. En ese sentido, proyecta, con mayor probabilidad, una magnitud fuerte hasta octubre, la cual disminuiría a moderada en noviembre del 2026. De igual manera, para el período diciembre - marzo, el evento presentaría una magnitud fuerte o moderada.

📣 #ENFEN mantiene el estado de alerta de El Niño Costero. Es más probable que el evento se extienda hasta el próximo verano de 2027. Se proyecta con mayor probabilidad una magnitud fuerte hasta octubre, la cual disminuiría a moderada en noviembre. pic.twitter.com/agPsyGpCF7 — ENFEN (@enfenperu) June 27, 2026

Situación del climatológica de julio a septiembre

De acuerdo con el comunicado N.º 12 -2026 del ENFEN, para el trimestre julio - septiembre prevén que las temperaturas del aire en toda la costa se mantendrán por encima de lo normal. Asimismo, advierten una mayor probabilidad de precipitaciones de normales a sobre lo normal en la costa norte, acompañadas de episodios de lluvias localizadas.

En relación a las condiciones hidrológicas, proyecta que los caudales de los ríos en la Región Hidrográfica del Pacífico permanezcan dentro de sus rangos habituales. Con referente a los recursos pesqueros, para las próximas semanas, se espera que con la intensificación de las condiciones cálidas, la anchoveta continúe replegada hacia el litoral y "más profunda que lo normal".

Además, estima una mayor presencia de especies costeras indicadoras de aguas cálidas como samasa, ayamarca, sierra y el ingreso de túnidos y picudos, propios de aguas oceánicas.

Recomendaciones para las autoridades

Desde la institución adscrita al Ministerio de la Producción recomienda a los tomadores de decisiones tener en cuenta los escenarios de riesgo basados en los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales, a fin de adoptar las medidas correspondientes para la reducción del riesgo de desastres.

Así como, acciones de preparación para la respuesta ante peligros inminentes, debido a la continuidad de El Niño Costero y el probable desarrollo de El Niño (Pacífico central) para la próxima temporada de lluvias (setiembre 2026 a abril 2027).

Asimismo, exhorta a las autoridades y ciudadanía a seguir estrictamente la información oficial emitida por el ENFEN y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).

Finalmente, la Comisión Multisectorial del ENFEN informa que continuará monitoreando la evolución de las condiciones oceánicas, atmosféricas, hidrológicas y biológicas-pesqueras, y actualizando las perspectivas a través de sus próximos comunicados, teniendo como fecha para el siguiente, el 17 de julio del presente.