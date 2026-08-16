Gobierno de Keiko Fujimori aprueba creación del distrito Tuyankuwas en Amazonas: proyecto pasa al Congreso

16/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aprobó el proyecto de ley que plantea la creación del distrito de Tuyankuwas, en la provincia de Bagua, departamento de Amazonas. La propuesta busca atender las necesidades de cerca de 2 mil habitantes de comunidades indígenas de la nación awajún.

La idea es promovida por la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial (SDOT) y busca atender una reivindicación histórica planteada por dirigentes indígenas y autoridades de la zona.

Distrito fronterizo de Tuyankuwas

La iniciativa fue presentada por la presidenta Keiko Fujimori ante la Cámara de Diputados, por medio de la Proposición N° 020-2026-2031-CD, documento que deberá ser cometido al correspondiente debate y evaluación.

Entre las comunidades que serían beneficiadas figuran las de Tuntus, Yanat, Kucha, Wayanpiak, Sijiak y Alto Shamatak, además de otros sectores ubicados dentro del territorio propuesto para el nuevo distrito.

Buscan acercar servicios estatales

La creación de Tuyankuwas pretende facilitar el acceso de la población a servicios público básicos, considerando que se trata de una zona fronteriza caracterizada por su difícil acceso y condiciones de vulnerabilidad.

Asimismo, la conformación de un gobierno local permitiría promover proyectos de inversión pública, mejorar la planificación territorial y fortalecer la atención de las necesidades de las comunidades indígenas.

Pueblo Awajun será directamente beneficiada con creación del distrito Tuyankuwas

La propuesta también apunta a generar una mayor presencia de las instituciones del Estado en una zona donde actualmente existen dificultades para acceder de una manera oportuna a distintos servicios y programas públicos.

Tuyankuwas tendrá capital awajún

De apropobarse la propuesta, el centro poblado de Wayampiak será establecido como capital del distrito de Tuyankuwas. Su territorio tendrá frontera internacional con el Ecuador y límites internos con la provincia de Condorcanqui y el distrito de Imaza.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo busca avanzar en el cierre de brechas sociales y territoriales, especialmente en comunidades ubicadas en zonas fronterizas. La propuesta plantea fortalecer la presencial estatal y promover mejores condiciones para el desarrollo de la población awajún de Amazonas.