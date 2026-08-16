Ministro de Vivienda declarará en emergencia Villa El Salvador tras aniego por fuertes lluvias en Lima y Callao

16/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Villa El Salvador será declarado en emergencia de manera focalizada luego del aniego registrado tras las intensas lluvias que afectaron distintas zonas de la costa peruana. El ministro de Vivienda, Mauricio Arilla González, llegó esta noche al distrito para supervisar personalmente los sectores afectados y coordinar las acciones de atención para las familias damnificadas.

Durante su recorrido, la autoridad informó que los damnificados pasarán la noche en hoteles mientras se realizan los trabajos para retirar el agua de sus viviendas. Además, anunció el envío de maquinaria pesada para colocar barreras y evitar que el agua continúe ingresando a los inmuebles afectados por el aniego.

"Están viniendo dos maquinarias pesadas para poner barreras para que el agua no siga entrando a las viviendas. Una vez solucionada la emergencia primigenia, lo que vamos a hacer es trasladar a todos los damnificados a través de un seguro que se tiene con Sepadal, trasladarlos a un hotel y cuantificar los daños para ver la forma de restituir esa pérdida", declaró para Exitosa.

Declararán en emergencia Villa El Salvador

El ministro explicó que la declaratoria de emergencia permitirá ejecutar trabajos de mayor alcance para solucionar el problema del sistema de drenaje que provocó la acumulación de agua. Según detalló, el colector principal tiene alrededor de 50 años de antigüedad y actualmente se encuentra colapsado.

"La otra medida que está yendo paralela, es declarar en emergencia esta zona de este distrito para poder cambiar el colector principal, porque este colector que viene haciendo una Z es muy antiguo, está colapsado, es un colector de hace 50 años. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un bypass de ese colector para que no vuelva a suceder esto e iniciar los trabajos inmediatos para trasladar un colector más grande que vaya recto y baje a la avenida", agregó.

Sedapal atiende aniegos

Ante la emergencia, Sedapal informó que desplegó equipos hidrojet hacia los puntos afectados para realizar labores de succión del agua acumulada en la vía pública. La empresa señaló además que otras unidades se encontraban en camino para reforzar la atención y responder ante la situación.

"Sedapal exhorta a la población a no manipular ni retirar las tapas de los buzones de alcantarillado. Estas acciones pueden provocar desbordes, contaminación y riesgos para la seguridad de las personas", indicaron.

De acuerdo con la empresa, la atención comprende trabajos destinados a retirar el agua acumulada en los puntos afectados. Asimismo, indicó que mantiene coordinaciones con las autoridades competentes y ejecuta las acciones correspondientes dentro del ámbito de sus funciones durante la emergencia en Lima Sur.

De esta manera, el Gobierno busca atender la emergencia inmediata y evitar que un nuevo episodio de lluvias genere consecuencias similares en el distrito. Arilla González también indicó que no descarta que los efectos del fenómeno El Niño alcancen a Lima, por lo que permanecerá en Villa El Salvador para supervisar las labores de respuesta.

