Fatal accidente en Panamericana Sur: hombre muere arrollado por vehículo pesado al intentar cruzar la vía

16/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un hombre perdió la vida tras ser atropellado por un vehículo de carga pesada cuando intentaba cruzar la Panamericana Sur, en Villa El Salvador, sin utilizar el puente peatonal habilitado en la zona.

El accidente ocurrió durante las primeras horas de la mañana del domingo 16 de agosto, entre las 5:00 y 6:00 a. m., a la altura del kilómetro 24 de la Panamericana Sur, cerca del puente peatonal San Luis.

¿Cómo se habría desarrollado el atropello?

Según la información preliminar recogida por la Policía Nacional del Perú (PNP), la víctima habría logrado atravesar el primer carril de la vía. Sin embargo, cuando intentaba cruzar el segundo, fue embestida por un vehículo de carga pesada.

Tras el impacto, el hombre cayó sobre la pista y posteriormente habría sido alcanzado por otros vehículos que circulaban por la zona. Debido a ello, el cuerpo quedó gravemente afectado, dificultando su identificación.

Hasta el momento, las autoridades no han podido determinar la identidad de la víctima. Entre sus pertenencias se encontró una vestimenta oscura y mochila con herramientas, por lo que, de manera preliminar, se presume que podría haberse dedicado a labores de mecánica en los alrededores.

Vía quedó restringida

Luego del accidente, dos carriles de la Panamericana Sur fueron bloqueados para permitir que los agentes policiales y peritos realizaran las diligencias correspondientes.

La restricción vehicular generó una considerable congestión en este tramo de la carretera, mientras las autoridades trabajaban en el lugar para recoger evidencias y esclarecer las circunstancias exactas del atropello.

El caso continúa en investigación para determinar las responsabilidades y establecer con precisión cómo ocurrió el fatal accidente.

Las autoridades recuerdan la importancia de utilizar los puentes peatonales para cruzar vías de alta velocidad, debido al riesgo que representa intentar atravesarlas directamente.