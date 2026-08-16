Accidente de autobús deja 12 muertos y 10 heridos graves tras vuelco en autopista

16/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 16/08/2026
Un autobús lleno pasajeros se volcó durante la madrugada de este domingo en la autopista y dejó 12 personas fallecidas y al menos 10 heridas de gravedad. El vehículo salió de la vía, cayó a una zanja y terminó volcado.
Así ocurrió el accidente
El accidente ocurrió alrededor de la 1:00 de la madrugada, en la autopista M3, a unos 140 kilómetros de Budapest. Según Reuters, el autobús llevaba 57 pasajeros y dos conductores, todos vinculados con un viaje de peregrinación desde Bosnia y Herzegovina hacia Polonia este domingo.
Las autoridades informaron que el vehículo se dirigía hacia Polonia después de una peregrinación al santuario de la Virgen María en Medjugorje, Bosnia y Herzegovina. Durante el trayecto por Hungría, el autobús se salió de la carretera y terminó dentro de una zanja durante madrugada.
Los equipos de emergencia encontraron pasajeros atrapados debajo del autobús y desplegaron labores de rescate para retirarlos. Once personas murieron en el lugar, mientras otra falleció después de ser trasladada a un hospital, de acuerdo con los reportes conocidos sobre este siniestro ocurrido en Hungría.
Entre los sobrevivientes, 10 personas resultaron gravemente heridas, mientras otros pasajeros sufrieron lesiones de menor consideración. Los heridos fueron trasladados a centros médicos de distintas ciudades húngaras para recibir atención médica de emergencia inmediata, mientras las autoridades continuaron con las tareas de rescate e investigación.
El conductor sobrevivió al siniestro y fue detenido por las autoridades húngaras mientras avanzan las investigaciones. Los agentes buscan determinar las circunstancias exactas del vuelco y establecer las responsabilidades correspondientes, sin descartar otros elementos que puedan explicar cómo el autobús terminó fuera de la autopista.
Investigación continúa en Hungría
El autobús transportaba a personas procedentes de la región polaca de Podkarpackie y regresaba de su viaje religioso. Tras el accidente, las autoridades de Polonia y Hungría activaron mecanismos de asistencia para atender a los afectados y mantener contacto con los familiares de las víctimas.
Las labores de emergencia se concentraron en liberar a los pasajeros que quedaron atrapados tras el vuelco. El accidente ocurrió en un tramo de la autopista M3 próximo a Mezokeresztes, en el este de Hungría, mientras el vehículo avanzaba durante la madrugada de este domingo.
El siniestro provocó el cierre de la vía durante las operaciones de rescate y las diligencias correspondientes. Las autoridades trabajaron para retirar el vehículo y completar las acciones necesarias en el lugar, mientras los sobrevivientes recibían atención médica y avanzaba la identificación de las víctimas.