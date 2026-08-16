Accidente de autobús deja 12 muertos y 10 heridos graves tras vuelco en autopista

16/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un autobús lleno pasajeros se volcó durante la madrugada de este domingo en la autopista y dejó 12 personas fallecidas y al menos 10 heridas de gravedad. El vehículo salió de la vía, cayó a una zanja y terminó volcado.

Así ocurrió el accidente

El accidente ocurrió alrededor de la 1:00 de la madrugada, en la autopista M3, a unos 140 kilómetros de Budapest. Según Reuters, el autobús llevaba 57 pasajeros y dos conductores, todos vinculados con un viaje de peregrinación desde Bosnia y Herzegovina hacia Polonia este domingo.

Las autoridades informaron que el vehículo se dirigía hacia Polonia después de una peregrinación al santuario de la Virgen María en Medjugorje, Bosnia y Herzegovina. Durante el trayecto por Hungría, el autobús se salió de la carretera y terminó dentro de una zanja durante madrugada.

Los equipos de emergencia encontraron pasajeros atrapados debajo del autobús y desplegaron labores de rescate para retirarlos. Once personas murieron en el lugar, mientras otra falleció después de ser trasladada a un hospital, de acuerdo con los reportes conocidos sobre este siniestro ocurrido en Hungría.

🇭🇺 | Más de una decena de muertos en un accidente de autobús en Hungría. pic.twitter.com/i5By9DyH3w — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 16, 2026

Entre los sobrevivientes, 10 personas resultaron gravemente heridas, mientras otros pasajeros sufrieron lesiones de menor consideración. Los heridos fueron trasladados a centros médicos de distintas ciudades húngaras para recibir atención médica de emergencia inmediata, mientras las autoridades continuaron con las tareas de rescate e investigación.

El conductor sobrevivió al siniestro y fue detenido por las autoridades húngaras mientras avanzan las investigaciones. Los agentes buscan determinar las circunstancias exactas del vuelco y establecer las responsabilidades correspondientes, sin descartar otros elementos que puedan explicar cómo el autobús terminó fuera de la autopista.

Investigación continúa en Hungría

El autobús transportaba a personas procedentes de la región polaca de Podkarpackie y regresaba de su viaje religioso. Tras el accidente, las autoridades de Polonia y Hungría activaron mecanismos de asistencia para atender a los afectados y mantener contacto con los familiares de las víctimas.

Acidente com um ônibus em Budapeste, Hungria, deixa 12 mortos e diversos feridos neste domingo (16), o ônibus transportava um grupo de turistas poloneses com 57 pessoas a bordo e 2 motoristas, o motorista foi preso, dormiu no volante.#Hungary #Poland pic.twitter.com/RtewEu7mkn — Hugo Borges (@hbj_r77032) August 16, 2026

Las labores de emergencia se concentraron en liberar a los pasajeros que quedaron atrapados tras el vuelco. El accidente ocurrió en un tramo de la autopista M3 próximo a Mezokeresztes, en el este de Hungría, mientras el vehículo avanzaba durante la madrugada de este domingo.

El siniestro provocó el cierre de la vía durante las operaciones de rescate y las diligencias correspondientes. Las autoridades trabajaron para retirar el vehículo y completar las acciones necesarias en el lugar, mientras los sobrevivientes recibían atención médica y avanzaba la identificación de las víctimas.