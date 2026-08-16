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Accidente de autobús deja 12 muertos y 10 heridos graves tras vuelco en autopista

Un accidente dejó 12 muertos y 10 heridos graves luego de que una unidad llena de pasajeros se saliera de la autopista y terminara volcada en una zanja durante la madrugada.

El accidente dejó 12 fallecidos y decenas de heridos.
El accidente dejó 12 fallecidos y decenas de heridos. (Composición Exitosa)

16/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 16/08/2026

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Un autobús lleno pasajeros se volcó durante la madrugada de este domingo en la autopista y dejó 12 personas fallecidas y al menos 10 heridas de gravedad. El vehículo salió de la vía, cayó a una zanja y terminó volcado.

Así ocurrió el accidente

El accidente ocurrió alrededor de la 1:00 de la madrugada, en la autopista M3, a unos 140 kilómetros de Budapest. Según Reuters, el autobús llevaba 57 pasajeros y dos conductores, todos vinculados con un viaje de peregrinación desde Bosnia y Herzegovina hacia Polonia este domingo.

Las autoridades informaron que el vehículo se dirigía hacia Polonia después de una peregrinación al santuario de la Virgen María en Medjugorje, Bosnia y Herzegovina. Durante el trayecto por Hungría, el autobús se salió de la carretera y terminó dentro de una zanja durante madrugada.

Los equipos de emergencia encontraron pasajeros atrapados debajo del autobús y desplegaron labores de rescate para retirarlos. Once personas murieron en el lugar, mientras otra falleció después de ser trasladada a un hospital, de acuerdo con los reportes conocidos sobre este siniestro ocurrido en Hungría.

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Entre los sobrevivientes, 10 personas resultaron gravemente heridas, mientras otros pasajeros sufrieron lesiones de menor consideración. Los heridos fueron trasladados a centros médicos de distintas ciudades húngaras para recibir atención médica de emergencia inmediata, mientras las autoridades continuaron con las tareas de rescate e investigación.

El conductor sobrevivió al siniestro y fue detenido por las autoridades húngaras mientras avanzan las investigaciones. Los agentes buscan determinar las circunstancias exactas del vuelco y establecer las responsabilidades correspondientes, sin descartar otros elementos que puedan explicar cómo el autobús terminó fuera de la autopista.

Investigación continúa en Hungría

El autobús transportaba a personas procedentes de la región polaca de Podkarpackie y regresaba de su viaje religioso. Tras el accidente, las autoridades de Polonia y Hungría activaron mecanismos de asistencia para atender a los afectados y mantener contacto con los familiares de las víctimas.

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Las labores de emergencia se concentraron en liberar a los pasajeros que quedaron atrapados tras el vuelco. El accidente ocurrió en un tramo de la autopista M3 próximo a Mezokeresztes, en el este de Hungría, mientras el vehículo avanzaba durante la madrugada de este domingo.

El siniestro provocó el cierre de la vía durante las operaciones de rescate y las diligencias correspondientes. Las autoridades trabajaron para retirar el vehículo y completar las acciones necesarias en el lugar, mientras los sobrevivientes recibían atención médica y avanzaba la identificación de las víctimas.

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