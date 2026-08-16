Francis Allison derriba cámara en la Costa Verde y la Municipalidad de Lima anuncia acciones legales

16/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este sábado 15 de agosto, el alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, ordenó retirar una cámara instalada en la Costa Verde, generando un enfrentamiento directo con la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

Según el burgomaestre, el dispositivo fue colocado sin consentimiento distrital y con el único fin de imponer multas a los conductores. La comuna limeña, en cambio, sostiene que el equipo tenía funciones técnicas de seguridad vial y anunció acciones legales por la afectación de bienes públicos.

La versión de Allison

El alcalde difundió la intervención en sus redes sociales, acusando a la MML de actuar "a espaldas" de su gestión y de imponer sanciones de manera arbitraria. "Eso es ilegal", afirmó, señalando que la cámara fue instalada sin señalización ni aviso a los conductores. Allison cerró su mensaje con la frase: "Muerto el perro, muerta la rabia. Orden sí, abuso no".

La respuesta de la MML

La Municipalidad de Lima emitió un comunicado oficial en el que precisó que el equipo retirado era propiedad de EMAPE S.A., instalado en enero de 2025 para realizar estudios de velocidad y reducir accidentes en la Costa Verde. Según la comuna, el dispositivo buscaba generar información técnica para identificar riesgos y adoptar medidas de seguridad vial.

Además, se subrayó que Allison habría dañado el equipo sin autorización y que incluso se encontraba de vacaciones el día de la intervención, según resolución oficial.

Defensa del patrimonio público

La MML enfatizó que los bienes públicos deben respetarse y que ningún ciudadano puede retirarlos o manipularlos unilateralmente. "Este equipo estaba destinado a realizar estudios y mediciones de velocidad en la vía", señaló el comunicado, reiterando que la acción del alcalde afecta directamente la seguridad de los ciudadanos.

🔴 #Comunicado | La Municipalidad Metropolitana de Lima pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/Rryyf26U03 — Municipalidad de Lima (@MuniLima) August 16, 2026

Acciones legales

EMAPE anunció el inicio de acciones legales y penales contra los responsables del retiro no autorizado. La comuna limeña pondrá a disposición de las autoridades toda la evidencia, incluyendo el video difundido en redes sociales. El caso se investigará para determinar responsabilidades conforme a ley.

El incidente refleja la tensión entre la gestión distrital y la administración metropolitana por el control de la Costa Verde. Mientras Allison sostiene que las cámaras buscan multar de manera abusiva, la MML insiste en que son instrumentos técnicos para prevenir accidentes.

El cruce de acusaciones adquiere un matiz político adicional, dado que Allison figura como candidato a la alcaldía de Lima. La controversia vuelve a poner en discusión la transparencia en el uso de tecnología vial y la necesidad de coordinación entre municipios para garantizar seguridad sin vulnerar derechos ciudadanos.