RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Sicario adolescente

Madre de "Dominick", joven de 17 años que asesinó a "Careca", sale en su defensa: "Es mi bebé"

La madre de alias "Dominick", de 17 años, quien asesinó a Giancarlo Zegarra, alias "Careca" en el Callao, asegura que su hijo actuó en defensa propia, pese antecedentes ligados al robo de oro.

Madre del joven asegura que fue en defensa propia.
Madre del joven asegura que fue en defensa propia. (Composición Exitosa)

16/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 16/08/2026

Síguenos en Google News Google News

El asesinato de Giancarlo Zegarra Cuadros, alias "Careca", en el Callao, a manos de un joven de 17 años conocido como "Dominick", ha destapado un entramado de violencia, contradicciones familiares y vínculos con el crimen organizado.

El menor, capturado tras intentar huir en una motocicleta, permanece internado en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima (Maranguita) por cuatro meses, mientras su madre insiste en que actuó en defensa propia.

La defensa de la madre

Un reportaje de Latina recogió las declaraciones de la madre de "Dominick", quien aseguró "conocer bien a su hijo" y que incluso pondría "las manos al fuego por él".

Según su versión, el joven se dedicaba a ser barbero, oficio para el cual habría llevado cursos, y no a actividades criminales. Asegura que el teléfono iPhone que portaba fue un regalo suyo, que la motocicleta era de una prima y que el arma fue adquirida con dinero enviado por la familia paterna, cuyo padre se encuentra en prisión.

Sin embargo, las autoridades hallaron inconsistencias: el arma, comprada en Corongo por unos 3500 soles según confesión del propio joven, estaría vinculada a al menos nueve hechos de sangre en el Callao. Además, la motocicleta fue utilizada para seguir el vehículo de "Careca" antes del ataque, lo que contradice la versión de defensa propia.

Transportistas dan ultimátum al Gobierno y exigen soluciones ante alza de combustibles e inseguridad
Lee también

Transportistas dan ultimátum al Gobierno y exigen soluciones ante alza de combustibles e inseguridad

El adolescente aseguró que disparó porque lo venían siguiendo para atentar contra su vida. Su madre respalda esta versión, insistiendo en que el crimen fue un acto de supervivencia.

Fatal accidente en Panamericana Sur: hombre muere arrollado por vehículo pesado al intentar cruzar la vía
Lee también

Fatal accidente en Panamericana Sur: hombre muere arrollado por vehículo pesado al intentar cruzar la vía

No obstante, la pareja de "Careca" declaró que el joven y otros sujetos ya lo venían rastreando desde que cumplió su condena en 2025, lo que refuerza la hipótesis de un ataque planificado.

Antecedentes del menor

"Dominick" ya había sido detenido meses antes por portar un arma y drogas en el Rímac, y vinculado al robo de ocho lingotes de oro en San Borja, donde habría actuado como proveedor de armas.

Pese a ello, fue liberado por decisión judicial bajo custodia de sus padres. Su reincidencia y la magnitud del crimen contra "Careca" expone nuevamente las dudas que recaen sobre la eficacia del sistema judicial frente a menores vinculados al sicariato.

¿Quién era "Careca"?

Giancarlo Zegarra, alias "Careca", era un criminal con amplio prontuario: fugado del penal de Lurigancho en 2013, vinculado al asesinato del fotógrafo Luis Choy y a asaltos de alto impacto. Había salido del penal de Challapalca seis meses antes y se sospecha que retomó actividades delictivas.

Alias 'Careca' fue asesinado a balazos en el Callao - Infobae

El caso de "Dominick" expone la crudeza del sicariato juvenil en el Callao: un menor con antecedentes criminales que, pese a haber sido liberado por decisión judicial, terminó ejecutando a uno de los delincuentes más prontuariados del país.

La férrea defensa de su madre contrasta con las pruebas que lo vinculan a armas ilegales y seguimientos previos. La investigación será clave para determinar si se trató de defensa propia o de un asesinato planificado, mientras el debate sobre la criminalidad juvenil y la fragilidad institucional vuelve a ocupar el centro de la agenda.

Temas relacionados 'Careca' 'Dominick' Asesinato Callao Defensa joven de 17 años Madre

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA