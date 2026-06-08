08/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Doce personas permanecen detenidas por 24 horas en la División de Investigación de Delitos contra el Estado, en Pueblo Libre, tras ser acusadas presuntamente de alterar cédulas electorales durante la jornada de la segunda vuelta presidencial realizada el domingo 7 de junio. Entre los intervenidos figuran miembros de mesa de distintos centros de votación ubicados en Lima Norte.

Miembros de mesa permanecen detenidos

La situación ha generado preocupación entre los familiares de varios de los detenidos, quienes permanecen en los exteriores de la dependencia policial a la espera de información sobre el avance de las investigaciones. Al menos seis familias llegaron hasta el lugar para expresar su respaldo a sus parientes y exigir que se esclarezcan los hechos ocurridos durante el proceso electoral.

Según la versión de los allegados, los intervenidos no habrían participado en ninguna maniobra irregular. Por el contrario, sostienen que fueron ellos quienes alertaron al personal de la ONPE sobre presuntas anomalías detectadas en algunas cédulas electorales que habían sido entregadas para la votación. Debido a ello, consideran injustificada la medida adoptada en su contra.

Uno de los casos corresponde a Tomás Alagre Díaz, tercer suplente de la mesa 061020 del aula 101 de la institución educativa Enrique Milla Ochoa, en Los Olivos. En ese local también fueron detenidas otras dos personas que integraban la misma mesa de sufragio. Su defensa legal afirmó que el ciudadano únicamente cumplía con su deber cívico y rechazó que haya cometido alguna infracción relacionada con el proceso electoral.

🔴🔵 Pueblo Libre: Doce personas permanecen detenidas por 24 horas tras presuntamente alterar cédulas electorales.



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Mientras continúan las diligencias, los detenidos permanecerán bajo custodia hasta el mediodía de este lunes, de acuerdo con información proporcionada por sus abogados. En las últimas horas también se presentó un representante del Ministerio Público, quien evitó brindar mayores detalles, aunque adelantó que próximamente las autoridades informarán sobre la situación legal de cada uno de los investigados y las acciones que se adoptarán en adelante.