Gobernador de Lambayeque afirma que se han destinado más de S/ 200 millones en prevención ante El Niño

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, defendió la gestión de su administración frente al Fenómeno El Niño, asegurando que se han destinado más de S/ 200 millones en trabajos de prevención.

En diálogo con Exitosa, explicó que el esfuerzo financiero del GORE ha permitido reforzar la capacidad de respuesta en los municipios, mientras cuestionó que el Ejecutivo no haya tenido una operación de similar magnitud.

Inversiones realizadas

El mandatario regional sostuvo que se han destinado recursos importantes a programas de reconstrucción y a la compra de equipos para enfrentar emergencias. En ese sentido, precisó que se asignaron S/ 100 millones a proyectos de Reconstrucción con Cambios, cuya ejecución había quedado paralizada.

Además, indicó que se adquirió maquinaria pesada por un valor de S/ 140 millones, ya distribuida en los municipios de la región, así como otros insumos y bienes para enfrentar el fenómeno climático, resaltando que estas adquisiciones buscan garantizar una respuesta inmediata ante posibles desbordes o inundaciones.

"[Además de la maquinaria], hemos comprado 100 motobombas de seis, ocho y diez pulgadas, y 700 toneladas de bienes de ayuda humanitaria", agregó,

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En conversación con Exitosa, el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, indicó que su gestión ha invertido más de 200 millones de soles en trabajos de prevención en la región ante la llegada del fenómeno de El Niño, así como... pic.twitter.com/21afzxt7bV — Exitosa Noticias (@exitosape) August 12, 2026

Obras abandonadas y presupuesto adicional

Pérez denunció que las obras licitadas por la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) fueron abandonadas, lo que obligó al GORE a inyectar recursos propios para evitar retrasos. Explicó que se transfirieron S/ 12.5 millones adicionales sin solicitar apoyo al Ejecutivo, con el objetivo de acelerar la ejecución de obras de mantenimiento ante desastres.

"El presupuesto ahora, si yo no le hubiese puesto plata, ya estuviese con el 70% de ejecución de las obras de mantenimiento ante desastres. Acabo de ponerle 12.5 millones, lo que me reduce la meta de ejecución a 48% y en dos meses, ya estaría en 90 o 95%", afirmó.

Financiamiento y cuestionamientos

El gobernador también destacó que se han refinanciado todos los componentes municipales, lo que permitió sostener proyectos de prevención en los 38 distritos de Lambayeque. En ese marco, cuestionó que el Ejecutivo, pese a contar con mayores recursos y alcance nacional, no haya tenido la misma capacidad de operación.

"Si el gobierno regional lo puede hacer, ¿por qué el nacional no ha tenido esa capacidad de poder trabajar igual con los GORE? Yo tengo 38 distritos, el Ejecutivo tiene 25 regiones, tranquilamente deberíamos poder establecer una ruta, que ya la presidenta trazó y vamos a ir en esa línea de trabajo", señaló.

🔴🔵🚨#LOÚLTIMO | La presidenta Keiko Fujimori llegó a la región Lambayeque para supervisar las acciones preventivas frente al posible impacto del Fenómeno El Niño.

📻 95.5 FM



📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/O0tTjCgz1X — Exitosa Noticias (@exitosape) August 11, 2026

El balance expuesto por Jorge Pérez revela un contraste evidente: mientras el gobierno regional ha destinado más de S/ 200 millones en prevención, el Ejecutivo aún no logra articular una respuesta de igual magnitud.

La denuncia de obras abandonadas y la necesidad de financiamiento adicional confirman que Lambayeque enfrenta el fenómeno con recursos propios, pero sin el respaldo suficiente del nivel central. En un año donde la amenaza de El Niño es inminente, la brecha entre el ejecutivo y los GORE se convierte en un punto crítico que pone en evidencia la fragilidad de la estrategia de prevención en el país.