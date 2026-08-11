Alessandra Pajuelo: boxeadora peruana lleva dos meses detenida en EE.UU. y su familia pide ayuda

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La boxeadora peruana Alessandra "Ali" Pajuelo permanece detenida desde hace aproximadamente dos meses en un centro migratorio de Estados Unidos. Su familia busca apoyo para conseguir su liberación mientras espera una definición sobre su situación migratoria y el futuro de sus actividades deportivas y laborales.

Detención migratoria en Estados Unidos

Según el reporte de 'Arriba mi Gente', la detención de Pajuelo se produjo después de una intervención de tránsito, tras la cual fue entregada a autoridades migratorias estadounidenses. Desde entonces, permanece bajo custodia mientras continúa el proceso relacionado con su situación migratoria en ese país.

La familia sostiene que la deportista contaba con permiso de trabajo y contrato laboral vigente cuando fue detenida. Además, sus allegados señalan que tenía audiencias migratorias programadas hasta 2028, información que forma parte de los datos difundidos sobre el caso.

Sus familiares también esperan que las gestiones realizadas permitan encontrar una salida a su situación. Desde Perú, buscan apoyo para conocer las alternativas disponibles y conseguir que Pajuelo pueda recuperar su libertad, mientras permanece detenida en Estados Unidos.

🇪🇸Blanca Medina (1-1) gana a Alessandra Pajuelo (1-2) por sumisión vía mataleón en el R1 #CombateGlobal #MMASpain pic.twitter.com/jJuw54TDr1 — Pelunaton (@pelunaton) September 24, 2023

La situación también ha afectado sus actividades profesionales. De acuerdo con la información difundida, la deportista trabajaba en Estados Unidos y realizaba actividades relacionadas con la enseñanza a niños. Su carrera deportiva permanece igualmente detenida mientras continúa bajo custodia migratoria.

Carrera deportiva de Alessandra Pajuelo

Pajuelo es una deportista peruana con experiencia internacional. Parte de su trayectoria se desarrolló en Estados Unidos, donde combinó sus actividades deportivas con labores vinculadas a la enseñanza y el entrenamiento.

Entre sus antecedentes figura una participación en OKTAGON 32, competencia realizada en Ostrava, República Checa, en abril de 2022. En aquella oportunidad enfrentó a Monika Chochlikova. Posteriormente, en septiembre de 2023, participó en Combate Global.

La información deportiva disponible también registra su participación en competencias internacionales y combates profesionales. Su actividad en Estados Unidos había formado parte de su desarrollo como deportista antes de quedar bajo custodia de las autoridades migratorias.

Actualmente, el caso de Alessandra Pajuelo continúa relacionado con su situación migratoria en Estados Unidos. Su familia mantiene el pedido de ayuda para conseguir su liberación, mientras se desarrollan las gestiones correspondientes y la deportista permanece alejada de sus actividades laborales y deportivas.

El caso ha generado preocupación entre sus allegados, quienes esperan una solución a la situación que mantiene detenida a la boxeadora peruana en Estados Unidos. Mientras tanto, su familia continúa buscando apoyo y alternativas para que pueda recuperar su libertad y retomar sus actividades.