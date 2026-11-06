Ministro Mauricio Arnillas sobre trabajos del Ejecutivo ante El Niño: "Nos estamos preparando para lo peor"

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, mencionó que el Ejecutivo está tomando acciones para prevenir el dolor en la población, en el marco de la inminente llegada del fenómeno El Niño al país y los estragos que pueda ocasionar en varias regiones.

Ejecutivo mantiene reuniones con autoridades

De acuerdo con el titular del MVCS, en el caso de la región Ica, indicó que se ha reunido en mesas técnicas tanto con los alcaldes que culminarán funciones el 31 de diciembre, como con los electos, así como con los gobernadores. Precisó que esto se realizó con presencia de Fiscalía, Contraloría y parlamentarios.

"Para coordinar las acciones que se van a tomar de manera conjunta, distribuida la tarea en todo Ica, para prevenir, no queremos que haya dolor en la población, muertes. Con este tiempo que nos queda, solo acción para prevenirlo", sostuvo el ministro Arnillas.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista con Exitosa, el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, anunció que antes que acabe el mes de noviembre será lanzado el proyecto "Ciudad de Oportunidades", una oferta de vivienda que incluirá todos los servicios básicos. En ese sentido, indicó que el plan piloto en la capital será en Lima sur y norte. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 7, 2026

Explicó que prevenir el dolor implica la toma de acciones inmediatas que las corrientes de agua se desborden y causen daños en la población. Del mismo modo, sostuvo que las gestiones son para evitar que se corte el suministro de agua potable, desagüe o verse afectados por enfermedades como el dengue.

"El esfuerzo que estamos haciendo, me haría decir que podemos garantizarlo. Pero, este es un Niño no catalogado dentro de los rangos normales, no sabemos la cantidad de agua que va a venir. Entonces, nos estamos preparando para los peor estamos llevando cisternas", manifestó.

Un escenario complicado

Sobre la preparación que está teniendo el Gobierno ante un evento climático que supere las expectativas, Arnillas González señaló que el temor está en que las contenciones cedan a la fuerza de la naturaleza y ante afectaciones, indicó que se levantarán puntos para acoger a las familias que resulten damnificadas.

"Estamos preparando a nivel nacional albergues temporales para 30 mil personas, que es lo estimado. Adicionalmente, estamos sacando un programa de información, en este momento la gente tiene que apoyar en esta situación, no es todo el trabajo del Estado, nosotros vamos a poner la información y ellos tiene que saber qué hacer", resaltó.

Frente a los estragos que pueda causar el fenómeno El Niño, el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, aseguró que el Ejecutivo se está preparando de la mejor manera para lo peor. Sostuvo que se ha reunido con autoridades locales para prevenir el dolor en la población del país.