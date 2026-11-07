SMP: ciudadano venezolano fue atacado a balazos cuando salía de su vivienda y permanece grave en hospital

07/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un ciudadano venezolano de 32 años fue atacado a balazos por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta en San Martín de Porres (SMP). La víctima recibió cinco impactos de bala y permanece en estado grave en el hospital Luis Negreiros, mientras la Policía Nacional realiza las diligencias para identificar y ubicar a los responsables.

Ataque armado contra venezolano en SMP

El violento atentado ocurrió en la urbanización Los Libertadores, cuando el hombre se encontraba dentro de su vehículo, a punto de salir de su domicilio. Según las imágenes de una cámara de seguridad a las que accedió Exitosa, dos personas a bordo de una moto se acercaron hasta donde estaba su objetivo y abrieron fuego en reiteradas oportunidades.

En el registro audiovisual se observa cómo los atacantes ejecutaron hasta ocho disparos a quemarropa contra el vehículo. Como consecuencia del ataque, la víctima recibió cinco impactos de bala: tres en el pecho y dos en uno de sus brazos. Tras quedar gravemente herido, un vecino que advirtió lo sucedido lo trasladó rápidamente a un centro de salud.

De acuerdo con información policial, el agraviado fue identificado como Jhonatan Antonio Carrillo Camacho, de 32 años, de nacionalidad venezolana. El hombre tendría tres hijos, quienes se encontrarían preocupados por su estado de salud. Asimismo, las primeras diligencias determinaron que no registraba denuncias policiales ni requisitorias vigentes.

Por su parte, la brigada especial contra el crimen de Lima Norte, en su informe, señaló que los familiares del herido se habrían negado a colaborar con las autoridades por motivos personales. En tanto, durante las diligencias realizadas en la escena se contabilizó una importante cantidad de casquillos de bala, evidencia que será considerada en las investigaciones.

Vecinos exigen más seguridad

El atentado generó indignación entre los vecinos de Los Libertadores, quienes cuestionaron la ausencia de patrullaje policial y serenazgo en la zona, pese a que el país permanece bajo estado de emergencia. Uno de los residentes manifestó su preocupación por la falta de medidas de seguridad y la ausencia de cámaras de vigilancia municipales.

"La verdad, estamos totalmente desprotegidos. Aquí mañana, tarde y noche, nunca hay policías ni serenazgo. Estamos desprotegidos al 100% (...) ni siquiera hay cámaras de la municipalidad, solo las casas tienen cámaras, las rejas las hemos puesto nosotros por la seguridad", dijo un vecino.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | Un ciudadano de nacionalidad venezolana recibió siete impactos de bala en el cuerpo en San Martín de Porres. La víctima fue trasladada de gravedad a un hospital cercano y los vecinos acusan falta de presencia policial en la zona. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL Lee también Empresa Santo Cristo paraliza sus operaciones tras asesinato de conductor de 'La 91' en Chorrillos November 7, 2026

Otra residente advirtió que la inseguridad también representa un peligro para los estudiantes que transitan diariamente por el sector. "Estamos expuestos al peligro, ni siquiera pasa un patrullero", indicó, al expresar su temor por posibles nuevos ataques en horarios de salida de los colegios.

Finalmente, los vecinos esperan que las autoridades refuercen la vigilancia y logren identificar a los dos sujetos que participaron en el atentado. La preocupación aumenta debido a que los disparos se realizaron en una zona residencial y pudieron alcanzar a otros transeúntes, incluidos menores de edad que retornaban a sus hogares.