Trujillo: ataque armado en distrito El Porvenir deja una persona fallecida y un herido

07/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En la noche del último viernes se produjo una balacera en el distrito de El Porvenir, en Trujillo, que dejó como resultado una persona fallecida. Además, el ataque dejó a un herido, por lo que fue trasladado a un centro de salud de emergencia para atender sus heridas.

Tendría vínculo con 'Los Pulpos'

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 7 de la noche de ayer en una vivienda de la cuadra 17 de la avenida Sánchez Carrión. Sujetos desconocidos irrumpieron de forma violenta y abrieron fuego en sendas ocasiones, acabando con la vida de un ciudadano identificado como Segundo David Rojas Valverde (48), alias 'Pato Cabezón'.

Otra persona que se encontraba en el interior del inmueble, y de quien se desconoce su identidad, también recibió los impactos de bala, aunque logró sobrevivir, siendo trasladada a una clínica local por sus familiares. Trascendió que el fallecido sería integrante de la banda criminal 'Los Pulpos'.

Hasta el lugar del hecho llegaron efectivos de la Policía Nacional para iniciar con las diligencias y determinar los motivos del ataque. Estas también servirán para dar con el paradero de los responsables de este crimen.

Cabe precisar que en las últimas horas del viernes otros ataque similares se produjeron en Trujillo. Un hombre fue acribillado en la urbanización Los Pinos y posteriormente en el distrito de La Esperanza otro hombre perdió la vida tras ser baleado, mientras se encontraba en la tercera etapa del sector Manuel Arévalo.

Vecinos expresaron su preocupación

Tras el reciente hecho de sangre ocurrido en El Porvenir, Exitosa Trujillo salió a las calles para conocer el sentir de la población. Muchos expresaron su preocupación por por la inseguridad que se vive en el sector y señalaron que esto afecta directamente a los emprendedores, quienes encuentran dificultades para sacar adelante sus negocios en medio del temor.

Ante ello, la ciudadanía trujillana hizo un llamado a las autoridades tanto de la región como del Gobierno central para que refuercen las medidas contra la delincuencia y permitan que los comerciantes puedan salir a trabajar sin el miedo de ser víctimas de un ataque armado durante su jornada laboral.

Una persona fallecida fue el resultado de un ataque armado perpetrado en una vivienda del distrito de El Porvenir, en Trujillo. Un hombre identificado como Segundo Rojas Valverde, que sería integrante de 'Los Pulpos', fue baleado a quemarropa y la persona que se encontraba con él resultó herida.