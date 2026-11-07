Papa León XIV en Uruguay: revisa el cronograma de actividades de HOY, sábado 7 de noviembre, en su segundo día de visita

07/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El segundo día de actividades del papa León XIV en Uruguay estará marcado por una intensa jornada que combinará celebraciones religiosas, encuentros comunitarios y reuniones con representantes del sector educativo.

Este sábado 7 de noviembre, el pontífice recorrerá las ciudades de Paysandú y Montevideo, donde tiene previsto participar en cuatro actividades principales antes de concluir la jornada con una vigilia de oración.

La primera parte de su itinerario comenzará temprano, con un viaje aéreo desde la capital uruguaya hacia Paysandú. Allí encabezará una misa multitudinaria que congregará a miles de fieles. Posteriormente, regresará a Montevideo para continuar con los compromisos establecidos por el Vaticano.

🔵#GrupoFides | #ANF De esta manera llegó a Montevideo, capital de Uruguay, el papa León XIV donde fue recibido por el presidente de la República, Yamandú Orsi, para iniciar su sexto viaje apostólico internacional, que contempla una visita de tres días al país. Video Vatican News https://t.co/bcSS7HqIeJ — Agencia de Noticias Fides (@noticiasfides) November 7, 2026

¿Cuál es el cronograma del papa León XIV HOY, sábado 7 de noviembre?

Para quienes desean seguir las actividades del sumo pontífice, este es el itinerario previsto para su segundo día de visita apostólica en Uruguay. Los horarios corresponden a la hora local uruguaya:

10:00 a. m. (8:00 a. m. en Perú): celebración de una misa al aire libre en el Parque París Londres de Paysandú.

(8:00 a. m. en Perú): celebración de una misa al aire libre en el Parque París Londres de Paysandú. 12:45 p. m. (10:45 a. m. en Perú): retorno del papa y su comitiva hacia Montevideo.

(10:45 a. m. en Perú): retorno del papa y su comitiva hacia Montevideo. 5:00 p. m. (3:00 p. m. en Perú): encuentro con la realidad social de Casavalle, en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.

(3:00 p. m. en Perú): encuentro con la realidad social de Casavalle, en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. 6:00 p. m. (4:00 p. m. en Perú): reunión con representantes del mundo educativo en la Universidad Católica del Uruguay.

(4:00 p. m. en Perú): reunión con representantes del mundo educativo en la Universidad Católica del Uruguay. 7:00 p. m. (5:00 p. m. en Perú): vigilia de oración en el Estadio Centenario de Montevideo, donde el santo padre ofrecerá un discurso.

#AHORA | El papa León XIV comienza su primera misa en Sudamérica, ante miles de fieles en Paysandú. https://t.co/8lBatqbuex https://t.co/jeN9xuoGmD — Subrayado (@Subrayado) November 7, 2026

Misa multitudinaria y vigilia: las actividades más importantes del sábado

Uno de los momentos centrales de esta segunda jornada será la celebración eucarística en Paysandú, donde se espera la participación de aproximadamente 30.000 personas. La ceremonia se desarrollará en el Parque París Londres y reunirá a creyentes de diferentes localidades uruguayas.

Tras su regreso a Montevideo, León XIV visitará Casavalle para acercarse a la comunidad y conocer su realidad social. Luego, sostendrá un encuentro con representantes del ámbito educativo en la Universidad Católica del Uruguay.

Finalmente, el Estadio Centenario será el escenario de la vigilia de oración programada para las 7:00 p. m. Esta actividad cerrará una jornada que contempla distintos espacios de acercamiento entre el pontífice y la población uruguaya.

En conclusión, el sábado será uno de los días con mayor cantidad de actividades públicas durante la estadía de León XIV en Uruguay. Los fieles que deseen seguir su recorrido podrán tomar como referencia este cronograma, considerando que los horarios indicados para Perú tienen una diferencia de dos horas respecto al país anfitrión.