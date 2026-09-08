Cooperación tecnológica: Congreso y Meta abordan agenda común sobre inteligencia artificial y seguridad

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

Durante el encuentro, ambas autoridades coincidieron en la importancia de impulsar una agenda conjunta que promueva la capacitación tecnológica, la seguridad digital, el uso responsable de la inteligencia artificial y el desarrollo de herramientas de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad.

Ejes de trabajo conjunto para la seguridad y la transformación digital

La reunión de alto nivel permitió establecer prioridades claras para la formulación de proyectos enfocados en la protección del usuario en las plataformas virtuales. La mesa de diálogo se centró en la necesidad de consolidar ecosistemas digitales seguros mediante alianzas estratégicas que fortalezcan la ciberseguridad y resguarden la privacidad de la ciudadanía.

Durante la jornada técnica se revisaron esquemas de cooperación enfocados en prevenir riesgos asociados al uso indevido de tecnologías emergentes. Asimismo, se planteó la creación de campañas educativas dirigidas a promover una navegación responsable y proteger los datos personales de los usuarios frente a vulneraciones operativas.

El abordaje integral incluyó estrategias para garantizar que las innovaciones en inteligencia artificial se apliquen bajo criterios éticos y accesibles. Las comisiones involucradas destacaron la urgencia de diseñar soluciones tecnológicas inclusivas que faciliten el acceso de sectores vulnerables a los servicios digitales del Estado y del sector privado.

El presidente del Congreso, senador Miguel Ángel Torres, junto a los vicepresidentes del Senado Alejandro Muñante, Nilza Chacón y Edgar Mancha, sostuvo una reunión con María Julia Díaz Ardaya, directora de Políticas Públicas de Meta para Sudamérica, a fin de fortalecer el diálogo... pic.twitter.com/2sgh8BWPlO — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) September 8, 2026

Protección a menores y fortalecimiento del marco normativo institucional

La mesa de trabajo priorizó la seguridad de niños y adolescentes en entornos virtuales mediante el análisis de herramientas de supervisión y filtrado de contenidos. La intención compartida es contrarrestar los riesgos vinculados al ciberacoso y la exposición a contenidos impropios en las plataformas de interacción masiva.

El análisis institucional abordó las tendencias regulatorias internacionales para equilibrar el crecimiento económico digital con la fiscalización de datos corporativos. Los participantes coincidieron en que la regulación debe estimular la inversión y el emprendimiento sin descuidar los derechos fundamentales de los usuarios ni la soberanía digital del país.

Finalmente, las delegaciones acordaron institucionalizar las mesas de diálogo para garantizar el seguimiento de los compromisos adoptados en materia de formación técnica. Este acuerdo busca consolidar un canal fluido para el intercambio de experiencias legislativas y soluciones tecnológicas de impacto social a largo plazo.

En ese sentido, el Congreso reafirma su compromiso de articular esfuerzos con el sector privado para adaptar el marco legal nacional a los desafíos de la inteligencia artificial y la ciberseguridad.