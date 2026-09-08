Juanes revela que casi abandona la música tras sus primeros 10 años de carrera: "Estaba totalmente quemado"

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Con más de dos décadas en la cima del pop-rock latinoamericano, Juan Esteban Aristizábal Vásquez, conocido globalmente como Juanes, abrió las puertas a su faceta más íntima.

En un diálogo reflexivo con CNN, el cantante de 54 años rememoró la encrucijada existencial que enfrentó luego de cumplir sus primeros diez años de trayectoria como solista. Pese al éxito de sus discos y presentaciones multitudinarias, el ritmo frenético de las giras y la distancia de su familia provocaron un severo agotamiento físico y emocional en el artista.

El colapso tras una década de éxito lo obligó a detenerse

El artista antioqueño admitió que el ritmo de trabajo desenfrenado le arrebató momentos clave junto a sus tres hijos —Luna, Paloma y Dante—, afectando su pasión.

"Sí, colapsé. Me quemé. Estaba totalmente quemado", confesó el intérprete al recordar cuando comprendió que no podía continuar con ese ritmo de trabajo. La desconexión hizo que la propia música le generara tristeza, llevándolo a tomar la determinación de pausar sus actividades para priorizar su salud mental y reconciliar al personaje público con el hombre.

Las continuas presentaciones de los primeros años lo agotaron y decidió darse una pausa.

Un proyecto que reconcilia a 'Juanes' y Juan Estaban

Aquella pausa de varios meses le permitió reestructurar sus prioridades y transformar su relación con la creación. Hoy, con 25 años de carrera solista, Juanes celebra esta madurez con su álbum JuanesTeban, coproducido junto al argentino Nico Cotton.

Esta reciente producción abraza sus distintas facetas mediante la fusión de cumbia, vallenato, rock y funk, e incluye la balada "Madre", dedicada a su progenitora Alicia Vásquez, fallecida el año pasado a los 95 años.

Reconexión, evolución artística y gira por Norteamérica

A sus 54 años, el músico asegura encontrarse en el mejor momento de su rendimiento vocal e instrumental, disfrutando de una libertad creativa sin ataduras. Como parte de esta celebración, el cantautor emprendió una gira de 28 fechas por Estados Unidos, país donde dio sus primeros pasos en camioneta en 2001 y donde cantó en español en programas emblemáticos de la televisión.

Juanes destaca que su mayor satisfacción radica en ver a nuevas generaciones entonar sus clásicos, consolidando un legado que trascendió la urgencia de la juventud para afianzarse en la serenidad.

La revelación de Juanes sobre el colapso que estuvo a punto de distanciarlo de las tarimas pone de manifiesto el elevado costo personal que suele demandar la industria del entretenimiento a sus figuras icónicas.

Al priorizar su bienestar emocional y el vínculo familiar, el cantautor no solo resguardó su integridad, sino que revitalizó su propuesta artística, demostrando que el autocuidado constituye la clave para sostener una carrera trascendente y duradera a lo largo del tiempo.