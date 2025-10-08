Efectivo acusada de no pagar pasaje debe ser sancionada "por la actitud que tuvo", asegura abogado penalista

08/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el abogado penalista y director de 'La voz del Policía', José Palacios, se refirió al caso de la suboficial Judith Cuba Lara, acusada de no pagar pasaje. Palacios señaló que la agente debe ser sancionada por la actitud que tuvo.

Efectivo debe ser sancionada "por la actitud que tuvo"

La actitud de la suboficial PNP Cuba Lara ante su negativa de pago de pasaje en un bus de la empresa Urano Transportes continúa siendo motivo de análisis. El altercado quedó registrado en un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Tras el altercado, el chófer de la unidad fue llevado a una comisaría y la efectivo policial denunció una amenaza de muerte e incluso de intento de secuestro por parte del conductor.

Sin embargo, un hecho que causó la indignación de la ciudadanía fue el accionar de la suboficial Lara. En el video se observa la discusión de la agente con el conductor de transporte e incluso los comentarios hacia los usuarios de transporte.

En ese sentido, el efectivo policial José Palacios precisó que la actitud que tuvo la suboficial Cuba Lara fue desmedida ante la negativa de pago de pasaje en el bus de transporte público.

"Siendo imparciales, no pasarla al retiro porque no hay mayor gravedad pero sí debería ser sancionada por la actitud que tuvo. Ella no debió enfrentarse ni al conductor, ni a los pasajeros", indicó Palacios.

Procedimiento no fue el correcto

Ante el hecho ocurrido, surgió la pregunta si los efectivos policiales que no portaban el uniforme deben ser exentos del pago de pasaje. Palacios indicó que, efectivamente, los policías cuentan con el derecho a pase libre.

Sin embargo, explicó el procedimiento que debió darse en lugar del altercado ocurrido. De manera que el accionar de la suboficial no había sido bien conducido y desproporcionado.

"Efectivo que no se respete el derecho al pase libre, que es un derecho porque está en una ley, simplemente debió tomar nota y comunicar a la autoridad competente, la policía de la jurisdicción para que este oficie a la autoridad de transporte y esta tome acciones".

En ese sentido, indicó que la policía habría sido "mal utilizada" por la efectivo policial quien se "dejó llevar por algo que no tenía razón de ser". Este hecho ocurrió en medio de un contexto de desconfianza entra la PNP y la ciudadanía.