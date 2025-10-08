Abogado de la suboficial Judith Cuba: "Chofer no fue detenido por el cobro del pasaje, sino por no acatar la orden de un efectivo"

08/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el abogado de la suboficial Teresa Cuba, Stefano Miranda, aclaró que el chofer de la empresa Urano Tours no fue detenido por cobrarle el pasaje a su patrocinada, sino por haberse resistido a acatar una orden de un efectivo policial.

La razón de la detención del chofer de Urano Tours

El letrado Stefano Miranda explicó que su defendida "estaba saliendo de su servicio". "Sube a este vehículo de transporte público, hace la identificación cuando uno se encuentra vestido de civil que es mostrar el carné de oficial y ahí es donde sucede el impase", explicó.

Además, enfatizó que la suboficial Teresa Cuba "se encontraba sola sin su pareja, sin su esposo, sin nadie" y que solo estaba acompañada de su menor hijo.

Con respecto a la detención del chofer de la empresa Urano Tours explicó la razón de ella tras el incidente con la suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP).

"Es tanto en Mgadalena donde viene la desobediencia, no por no pagar el pasaje. Él no ha sido detenido porque cobró el pasaje. La detención que sucede, y que es un proceso de investigación, eso lo determinará el Ministerio Público y el juez, es que el señor resiste a la orden de un efectivo policial", manifestó.

Bajo esa premisa detalló que el proble ocurrió en la ruta desde el distrito de Magdalena hasta San Martín de Porres. "Ha resistido (el chofer) la orden lícita de un efectivo policia", subrayó.

Los detalles sobre la Ley 26271

hizo hincapié en que los policías al igual que los bomberos tienen la Ley 26271 que les otorga "la atribución de continuar su función en el transporte público".

"La Policía por su parte de seguir brindándoles seguridad, eso significa si es que ocurre algún tipo de delito o falta, la Policía está en la obligación de intervenir y salvaguardar a los pasajeros como tantos casos que hemos tenido policías abatidos estando de civil en bus o también frustrando diferentes hurtos y robos", manifestó.

Al ser consultado sobre si esta ley es transferible para sus familiares también, al respecto el abogado de la suboficial Cuba respondió que solo "es personal".

"El pasaje es personal e intransferible hasta incluso la ley exime al personal de sanidad de la Policía y al personal de servicio solo le corresponde al personal de arma", acotó.

En síntesis, el abogado de la suboficial Teresa Cuba, señaló que el chofer de la empresa Urano Tours fue detenido por resistirse a acatar una orden de un policía.