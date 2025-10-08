Miguel Ángel Russo partió a la eternidad: Entrenador argentino de Boca Juniors falleció a los 69 años

08/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El mundo del fútbol se encuentra de luto al conocerse del sensible fallecimiento del director técnico de Boca a los 69 años este miércoles, cerca de las siete de la noche de Argentina, en su casa de Buenos Aires rodeado por familiares y seres queridos.

Agravamiento de la salud de Miguel Ángel Russo

Después de semanas de agravamiento de salud, el técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, partió a la eternidad este miércoles 8 de octubre a los 69 años. Su última aparición pública fue el pasado 23 de septiembre.

El estratega argentino fue diagnosticado en 2017 con cáncer de próstata y vejiga. Casi toda su vida estuvo entregada al fútbol, específicamente 50 años entre su desempeño como futbolista y entrenador. En su país natal fue una persona respetada y querida.

#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos. pic.twitter.com/SqE0zS3CmY — AFA (@afa) October 8, 2025

"La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos", se lee en un post de la cuenta oficial de 'X' (antes de Twitter) de la AFA.

Las autoridades de Boca Juniors habían emitido un reciente comunicado en el que señalaban que Russo se encontraba bajo "internación domiciliario con pronóstico reservado".

El cuadro Xeneize también usó sus redes sociales para dar una última despedida a su entrenador. "Deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo", se visualiza en una publicación de 'X'.

El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.



Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo.



Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este... pic.twitter.com/czsB6lmNnq — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 8, 2025

Destacada y extensa carrera deportiva

Miguel Ángel Russo tuvo una destacada y extensa carrera deportiva tanto como jugador y como entrenador formando así un amplio palmarés.

Como futbolista se desempeñó como mediocampista defensivo, destacándose como líder y capitán del equipo Estudiantes de La Plata. Jugó en el período 1975 a 1988.

De igual manera, en su rol de director técnico, el argentino dirigió 16 clubes en 8 países distintos entre ellos Alianza Lima,. En ese rol, obtuvo 7 títulos nacionales y 1 internacional en Argentina: la Copa Libertadores 2007 con Boca Juniors, uno de los logros más importantes de su carrera.

Clubes se despiden de Miguel Ángel Russo

Tras el sensible fallecimiento de Miguel Ángel Russo diversos clubes de Argentina y en los que fue entrenador recurrieron a sus redes sociales para despedirlo. Entre ellos Estudiantes de La Plata, San Lorenzo, River Plate, Alianza Lima, Millonarios, Lanús, entre otros.

El Club Alianza Lima expresa su más sentido pésame por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien dirigió a nuestro primer equipo en 2019.



¡Q.E.P.D. Miguel Ángel Russo! 🕊️ pic.twitter.com/Juce6a89DN — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) October 8, 2025

El fútbol está de luto tras el fallecimiento del entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, a los 69 años tras el agravamiento de su salud.