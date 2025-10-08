RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Adelanta sesión

MTC anuncia reunión con transportistas este jueves 9 de octubre: "Para luchar por la seguridad de este sector"

El titular del MTC, César Sandoval, confirmó una reunión con gremios de transportistas para este jueves 9 de octubre en la PCM, con el objetivo de abordar la problemática de las extorsiones y criminalidad.

MTC confirma reunión con gremios de transportistas.
08/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 08/10/2025

El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, anunció que este jueves 9 de octubre se realizará una reunión con los gremios de transportistas en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para abordar la problemática de las extorsiones y criminalidad.

Reunión clave con transportistas este jueves

La convocatoria surge en un contexto de creciente preocupación por la ola de inseguridad ciudadana y ver los últimos crímenes perpetrados contra los transportistas en manos de bandas extorsivas, lo que, incluso, llevó a este sector a realizar un paro el último lunes, 6 de octubre. Pese a que se informó que una mesa de trabajo se daría el 11 de octubre, el ministro César Sandoval, reiteró que escuchando el pedido de los transportistas se adelantaría la reunión.

Durante una conferencia de prensa, el titular del MTC sostuvo que el encuentro fue reprogramado para este jueves 9 de octubre a las 8:30 a. m. en la sede de la PCM con el fin de "escuchar, dialogar y construir soluciones conjuntas que fortalezcan el servicio de transporte y garanticen la seguridad y bienestar de toda la ciudadanía".

"Se llegó a un acuerdo y señor premier le comunico que los señores transportistas están solicitando a pedido de nosotros no esperar hasta el sábado, sino realizar una segunda reunión el día jueves a las 8:30 a.m. acá en la PCM", expresó.

MTC sobre la lucha contra el crimen organizado

Según detalló, vienen participando junto al premier Eduardo Arana y al ministro del Interior en estos últimos días para encontrar una solución a la problemática que afecta el sector transporte. Asimismo, Sandoval reiteró que el paro de 24 horas no fue realmente contra el Gobierno, sino que fue una protesta contra la criminalidad organizada.

Incluso, en su cuenta oficial de X, el ministro brindó mayores detalles, asegurando que con el encuentro con los dirigentes de gremios de transportistas se podrá destrabar los cuellos de botella técnicos y normativos, además de abordar también la problemática de las rutas informales y reforzar la seguridad tanto de conductores como de usuarios.

"Como MTC seguimos comprometidos para luchar por la seguridad de este sector clave y de todos los peruanos", se lee en su mensaje compartido en redes sociales.

Finalmente, durante la conferencia de prensa, César Sandoval sostuvo que los transportistas mostraron disposición a colaborar con el Gobierno para enfrentar las extorsiones.

