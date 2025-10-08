Captura de 'El Monstruo': "La Policía Peruana no tenía la remota idea de su ubicación", asegura comisario paraguayo

08/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En una entrevista concedida a ABC TV Paraguay, el comisario Luis López desmintió las versiones difundidas desde Perú sobre la captura de Erick Moreno Hernández, alias "El Monstruo". Afirmó que el operativo logró concretarse con éxito únicamente después de que dejaran de compartir información con las autoridades peruanas.

Policía de Paraguay desmiente a su par de Perú

El coronel PNP José Manuel Cruz Chamba resaltó el rol de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la ubicación y posterior captura de Erick Luis Moreno Hernández, alias 'El Monstruo'. Sin embargo, dichas afirmaciones de que fueron las autoridades peruanas quiénes sabían del paradero del presunto cabecilla de 'Los Injertos del Cono Norte', en Paraguay, fueron desmentidas por el comisario paraguayo Luis López.

Según detalló, en diálogo con ABC, fue la policía paraguaya quien realizó el trabajo que debería haber hecho la PNP y aseguró que el hallazgo de Erick Moreno solo fue posible cuando se decidió mantener en secreto la ubicación del fugitivo, incluso para las autoridades peruanas.

" La Policía paraguaya hizo el trabajo que deberían haber hecho ellos. (...) No deberían estar difamando a medio mundo, ni en especial a las personas que hicieron todo el trabajo que debieron haber hecho ellos. Ellos no tenían ni la absoluta remota idea de dónde se encontraba Erick Luis Moreno Hernández, 'El Monstruo'", expresó.

Desconfiaban de la PNP

El comisario paraguayo también sostuvo que decidieron callar y no dar mayor información a la policía peruana, ya que la desconfianza estaba instalada en el medio debido a que cada vez que les brindaban datos del paradero de 'El Monstruo', en Porto Alegre, Cascavel o Ponta Pora, él cambiaba de escondite.

Asimismo, Luis López indicó que siempre "nos enviaban las informaciones de manera de cooperación policial, pero nunca enviaron una notificación oficial por los canales de cooperación legal". En ese marco, expresó su molestia y pidió al coronel José Manuel Cruz no difamar ni manchar la imagen de Paraguay, tratando de asegurar que el arresto de Erick Moreno fue mérito exclusivo de Perú.

"No sé por qué el nerviosismo de la gente (en Perú) siendo que la Policía paraguaya sacó de circulación a una persona que movía la estantería de todas las instituciones de Perú, no de Paraguay, porque no cometió un solo hecho punible acá. Ese debía ser el valor, y no debería estar difamando", exclamó al medio ABC.

Aclaran que amante del 'Monstruo' no fue la informante

Pero no todo quedó ahí, ya que el alto mando policial de Paraguay rechazó las declaraciones del coronel José Manuel Cruz, quien había sugerido que 'El Monstruo' y su allegada Dayana Martínez idearon un plan para cobrar la recompensa de un millón de soles ofrecida por Perú por su captura.

El comisario Luis López aclaró que la persona que brindó la ubicación del cabecilla criminal es un hombre. "El informante fue del género masculino, no una mujer, como dicen allá. No era su amante", indicó, reiterando que Cruz Chamba tendría el nombre y apellido de esa persona que delató a Erick Moreno, quien actualmente se encuentra encerrado en la cárcel de máxima seguridad Martín Mendoza de la ciudad de Emboscada.

En conclusión, el comisario paraguayo Luis López señaló que el operativo de detención de 'El Monstruo' se llevó a cabo cuando dejaron de colaborar directamente con las autoridades peruanas, insinuando que el flujo de información desde Lima podría haber comprometido la confidencialidad de la búsqueda.