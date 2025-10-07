Exchica reality comparte su dolor por la pérdida de su bebé: "Dejó una huella eterna en el corazón"

07/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La exchica reality Tepha Loza abrió su corazón y compartió con sus seguidores un momento de profundo dolor al revelar la pérdida de su bebé. En un emotivo y extenso mensaje, acompañado de un video, la modelo relató cómo esta experiencia afectó su vida y la de su pareja, Mario Neumann.

Tepha Loza anuncia la pérdida de su bebé

La noche del 6 de octubre, Tepha Loza compartió un emotivo video en TikTok junto a Mario Neumann, anunciando la noticia que conmovió a miles de seguidores: la pérdida de su bebé.

Al hablar sobre la incertidumbre que sienten, Tepha Loza expresó: "Hoy no tenemos respuestas... pero tenemos fe. A veces la vida no sigue el camino que soñamos y, aun así, confiamos en que Dios tiene un propósito mayor que no alcanzamos a entender".

Reflexionando sobre la alegría que trajo su embarazo, la modelo señaló: "Nos regaló una ilusión, una chispa de vida que encendió nuestro amor de otra forma y, aunque se fue pronto, nos dejó una huella eterna en el corazón. No fue un adiós, fue un 'te espero en el cielo'".

Asimismo, sobre el apoyo que recibió de su pareja, Tepha Loza añadió: "Gracias, amor, por caminar conmigo incluso en los días más duros. Gracias, Dios, porque aunque duele, sabemos que tú sabes por qué haces las cosas".

Finalmente, al reflexionar sobre el aprendizaje que deja esta experiencia, afirmó: "Y aunque este capítulo se escribió con lágrimas, también está lleno de amor, esperanza y fe... porque todo lo que nace del amor, nunca muere",

Apoyo y solidaridad de seguidores

La publicación de Tepha Loza generó una ola de mensajes de apoyo y solidaridad en redes sociales. Los seguidores destacaron la valentía de la pareja al compartir un proceso que muchas veces se vive en silencio y resaltaron la importancia de mantener la fe y la resiliencia ante momentos difíciles.

"Escribir esas líneas debió doler tanto", comentó una usuaria, mientras otra señaló: "Los momentos de Dios son perfectos, sabemos que tu angelito volverá contigo, eso no lo dudes. Fuerza para ambos".

