Máximo Ramírez sobre suboficial acusada de no querer pagar pasaje: "Actuó de manera correcta, al policía se le respeta"

08/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el defensor de la PNP, general Máximo Ramírez,se refirió al caso de la suboficial Teresa Cuba Lara y afirmó que la agente actuó de manera correcta. Además, exhortó a la ciudadanía a respetar a la PNP.

Agente PNP actuó de manera correcta

Desde la óptica del defensor de la PNP, general Máximo Ramírez, la suboficial PNP Teresa Cuba Lara "fue violentada no por el hecho de no pagar dos soles" sino que "a la falta de respeto a la autoridad" cometida por el chofer.

"Quiero pedirle a los señores pasajeros y conductores y cobradores que respeten al policía, al contrario, deben sentirse seguros que un policía va en su unidad y cualquier cosa que pueda ocurrir tiene que enfrentar", refirió.

En tal sentido, Ramírez indicó que lamenta este incidente, pero hizo enfásis en que el comportamiento de la agente de la Policía Nacional fue correcto.

"Queda claro que la suboficial ha actuado de manera correcta. Al policía se le respeta. Respeten al policía cuando sube a un vehículo. No lo hacen porque querer tener un pase libre, lo hace por un tema de seguridad de sus vehículos señores conductores y cobradores. Tiene que movilizarse de un punto a otro punto para cumplir con su trabajo", puntualizó.

Además, subrayó que "la ley de la Policía establece que el policía está en servicio las 24 horas" así se encuentre "de vacaciones o franco". "Si yo veo que están robando tengo que intervenir", añadió.

¿Qué sucedió con la suboficial Teresa Cuba Lara?

Teresa Cuba Lara, suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentra en el radar mediático luego de protagonizar un polémico incidente en un bus de transporte público en el que fue grabada negándose a pagar el pasaje y exigiendo viajar gratuitamente junto a su hijo.

Dicha acción causó una fuerte discusión con el chofer de la unidad móvil y posteriormente derivó en una intervención policial que ha generado una gran indignación en la ciudadanía.

Cabe resaltar que, el episodio encendió un fuerte debate en las redes sociales como 'X' (antes Twitter), TikTok y Facebook, en las que diversos usuarios catalogaron el hecho como "un abuso de poder" y por dicha razón exigieron una drástica medida.

Tras ello, el hashtag #Lady2soles se volvió viral a nivel nacional a pocas horas de que el video del hecho de Cuba Lara sea publicado en diversas plataformas digitales.

En síntesis, el defensor de la PNP, general Máximo Ramírez opinó sobre el caso de la suboficial Teresa Cuba Lara y sostuvo que actuó de manera correcta.