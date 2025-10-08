Ministro del Interior niega que exista disposición para evitar la captura de Vladimir Cerrón

08/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con la prensa, el ministro del Interior, Carlos Malaver, negó que exista alguna directiva para frenar la captura del prófugo exgobernador, Vladimir Cerrón.

No hay disposición para evitar captura de Cerrón

Este miércoles 8 de octubre, al término de la ceremonia por el 204° aniversario de la Marina de Guerra y el 146° aniversario de la conmemoración del Combate de Angamos desarrollado en la plaza Grau, en el Callao, el titular del Mininter, Carlos Malaver ha declarado a los medios de comunicación acerca de Vladimir Cerrón.

En tal sentido, el funcionario señaló que no existe ninguna disposición para que no se ejecute la captura de algún prófugo entre los que se encuentra el líder de Perú Libre y enfatizó que la orden de arresto en su contra continúa vigente.

"No hay ninguna disposición para que no se ejecute toda captura incluyendo la del señor Vladimir Cerrón, que quede bien en claro", aseveró Malaver Odias ante los medios de comunicación.

Vale recordar que el prófugo Cerrón Rojas, el pasado lunes 6 de octubre, cumplió dos años en la clandestinidad y pese a ello a través de sus redes sociales se mantiene activo realizando campaña política.

¿De qué se le acusa a Vladimir Cerrón Rojas?

Es necesario indicar que Vladimir Cerrón Rojas tiene en su contra una orden de prisión preventiva por 24 meses por los presuntos delitos de organización criminal, enquistada en el aparato político de Perú Libre, y de lavado de activos.

Su calidad de prófugo ha cuestionado mucho el trabajo que viene realizando la Policía Nacional del Perú (PNP) y el sistema de justicia peruano debido a que pese a que existen órdenes de apresamiento nacionales. A ello se le suma una notificación roja de Interpol.

Pese a que en marzo de 2025 fue absuelto por la Corte Suprema en el caso Aeródromo Wanka, dicha decisión no afecta su situación procesal en el expediente de financiamiento ilegal.

Al respecto, de acuerdo a la tesis fiscal el exgobernador regional de Junín lideraba una red de cobros ilegales que financiaba campañas de su organización política y pagar la indemnización de la condena por corrupción que tiene vigente.

Como vemos, el ministro del Interior, Carlos Malaver, en dialogo con la prensa, negó que exista alguna disposición para que no se lleve a cabo la captura del exgobernador Vladimir Cerrón, por lo que continúa activa. El pasado 6 de octubre, el exgobernador de Junín cumplió dos años en la clandestinidad.