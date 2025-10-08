Precio del dólar en Perú y tipo de cambio hoy, miércoles 8 de octubre del 2025

08/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Estar informado sobre el precio del dólar y el tipo de cambio no solo es útil, sino necesario en un contexto económico globalizado como el de Perú. Afecta directamente el bolsillo de las personas, la estabilidad de los negocios y las decisiones de inversión, ahorro o consumo. Por ello, aquí te revelamos cuál es su cotización para la jornada de este miércoles, 8 de octubre.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

Conocer los valores y el comportamiento del dólar permite tomar decisiones financieras más acertadas y anticiparse a riesgos. Asimismo, ten en cuenta que desde compras internacionales hasta pagos de deudas, inversiones o decisiones empresariales, el tipo de cambio influye en múltiples aspectos cotidianos. Por ello, es importante saber cuál es el precio de esta divisa para la compra y venta en Perú.

Una entidad encargada de brindarte información certera y validada es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), que es la siguiente:

MIÉRCOLES, 8 DE OCTUBRE COMPRA VENTA S/ 3.446 S/ 3.452

El organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), confirmó que el tipo de cambio presentó una leve variación, a la baja, en comparación al día de ayer, martes 7 de octubre, donde la compra era de S/ 3.455 y la venta de 3.465.

¿A cuánto cerró el dólar el martes 7 de octubre?

Los inversionistas monitorean el tipo de cambio para tomar decisiones informadas sobre la compra o venta de activos denominados en dólares, como bonos o acciones extranjeras. Otra entidad que te permite conocer la cotización de esta moneda estadounidense en Perú es el Banco Central de Reserva del Perú, quien brinda un informe sobre a cuánto cerró el dólar.

Según lo detallado en su página oficial, esta divisa cerró el tipo de cambio el 7 de octubre, en 3,4460, (con una apertura de 3,4580), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,4471, con un máximo de 3,4600 y un mínimo de 3,4400.

Por otro lado, el precio del dólar en el mercado paralelo o casas de cambio, según el portal cuantoestaeldolar.pe, es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.435 | Venta S/ 3.460

Cotización y cierre del dólar, según BCRP.

¿Dónde consultar el tipo de cambio del dólar?

Para realizar tus operaciones de cambio de manera confiable, se recomienda acudir a entidades reguladas y plataformas reconocidas. Algunas opciones, además de SUNAT son las siguientes:

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Banco de la Nación (BN).

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS).

Medios económicos confiables como Bloomberg y Reuters.

Por todo ello, es importante conocer cómo el dólar impacta en el día a día y cómo adaptarse a sus cambios. En ese marco, se reveló cuál es el precio de esta moneda estadounidense y el tipo de cambio para hoy, miércoles, 8 de octubre.