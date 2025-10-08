San Martín de Porres: Sujetos queman dos mototaxis y dejan carta amenazante

08/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La ola extorsiva en la capital no cesa. Esta vez en el distrito limeño de San Martín de Porres, dos delincuentes incendiaron dos mototaxis que se encontraban ubicadas en exteriores de una vivienda multifamiliar y dejaron una carta con un mensaje amenazante.

Incendian dos mototaxis en San Martín de Porres

Alrededor de la 1 y 30 de la madrugada, de este miércoles 8 de octubre, un sujeto encapuchado se acercó a la zona donde se ubicaban ambas unidades móviles y roció gasolina sobre ellas previamente a prenderles fuego.

El grado de afectación del siniestro alcanzó también al domicilio en el que vive el propietario de los vehículos menores. Debido a que las llamas alcanzaron hasta el tercer piso del inmueble, lo que terminó por generar pánico en los vecinos.

Después de cometer este fatal siniestro, los delincuentes dejaron una carta amenazante en la que adjuntaron un número telefónico. Esta misiva fue hallada por una vecina de la zona quien fue testigo del ataque y posteriormente se la entregó a efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Un caso más de extorsión

La víctima se pronunció sobre el ataque a sus dos unidades móviles y alegó que no había recibido amenazas previas y que esta es la primera vez que le ocurre este tipo de actos delincuenciales.

Cabe resaltar que, el hombre alquila ambos mototaxis con el principal objetivo de solventar económicamente su casa y mantener a sus cinco hijos. Por lo que tras ser incendiados estos vehículos menores, se queda prácticamente sin su principal herramienta de trabajo.

De acuerdo a información recopilada por un equipo de Exitosa, la mototaxi de la empresa de transportes Enrique Milla, ya venía pagando cupos a los extorsionadores, según refirió el propietario. Las personas que trabajaban en la entidad pagaban cupos para que esta a su vez les haga llegar a los criminales.

"Cuando pude bajar ya estaba quemado todo. Yo tengo 10 años manejando mototaxi. Ya estaba viendo la manera de ver otro trabajo porque hay mucha inseguridad, no solamente es uno, viene otro y otro", señaló la víctima en diálogo con nuestra emisora.

En resumen, dos mototaxis fueron incendiadas en exteriores de la vivienda de su propietario en el distrito de San Martín de Porres. Los autores fueron dos criminales quienes rociaron gasolina sobre los vehículos menores. Además, dejaron una carta amenazante tras cometer el siniestro. Cabe precisar que la víctima, no había recibido nunca este tipo de actos.