Congreso: Proponen recargas digitales para la tarjeta de la Línea 1 del Metro de Lima por aplicativos móviles

La congresista de la República, Katy Ugarte, partidaria de Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial, presentó un proyecto de ley que busca que las recargas de la tarjeta de la Línea 1 del Metro de Lima se de por aplicativos móviles. En el proyecto se basa en implementar la medida que ya está siendo adoptada por el Metropolitano.

Recarga sería a través de aplicativos móviles

El proyecto de ley N°12702 que dispone la implementación del sistema de recarga digital en la Línea 1 del Metro de Lima, fue recibido el 07 de octubre que busca un sistema de recarga digital para las tarjetas.

La propuesta tiene como fin "garantizar un servicio moderno, seguro y eficiente" y toma como referencia el sistema que opera en el Metropolitano. Con ello, se podría efectuar la recarga digital de la tarjeta desde los aplicativos móviles, sin necesidad de recurrir a un módulo de servicio.

"se entiende por recarga digital el procedimiento mediante el cual los usuarios de la Línea 1 del Metro de Lima pueden transferir fondos de manera electrónica a sus tarjetas de acceso", señala la propuesta.

La recarga de las tarjetas se podrían hacer bajo tres modalidades:

Apps móviles autorizadas por la concesionaria y supervisados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Plataformas de banca electrónica operadas por entidades financieras supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Billeteras digitales registradas y autorizadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, la Superintendencia del Mercado de Valores y el Banco Central de Reserva del Perú, según corresponda.

La recarga digital de la tarjeta se daría de forma inmediata garantizando un servicio eficaz. De lo contrario, en un plazo máximo de cinco minutos desde la operación realizada. El MTC sería la entidad pública encargada de "implementar, supervisar y garantizar" la implementación de este sistema según el proyecto de ley.

Entre los coautores de esta iniciativa figuran los congresistas: Roberto Sánchez, Elias Varas, Wilson Quispe, Jorge Coayla y Germán Tacuri con iniciativa de la congresista Ugarte.

¿Cómo se implementaría?

Según la propuesta, el Poder Ejecutivo aprobaría en un plazo no mayor de ciento veinte días calendario las "disposiciones técnicas, operativas y de seguridad necesarias".

Adicionalmente, el trabajo de la concesionaria de la Línea 1 implementaría la recarga digital como parte de sus obligaciones en la prestación del servicio. En un plazo máximo de seis meses desde la aprobación del proyecto.

El financiamiento de este proyecto no demandaría recursos a los fondos públicos del gobierno, si no que indica, sería a través del presupuesto de la empresa concesionaria.