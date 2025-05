El DESGARRADOR pedido de justicia de una madre para su hijo detenido: "No tengo vida, es inocente"

En este día de la madre, Exitosa conversó con Sandra Castro Chávez, madre de un joven detenido por un delito que señalan no cometió. Según la versión de la mujer, la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía acusaron César Díaz de ser micro comercializador de droga y de momento se encuentra privado de su libertad en un penal de Chiclayo.

Con la voz entrecortada y sus ojos llenos de lágrimas, la progenitora de este joven indicó que cuenta con todas las pruebas necesarias para demostrar la inocencia de su hijo. Sin embargo, indicó que el Ministerio Público, especialmente la fiscal a cargo del caso, no ha querido recibir las mismas y solo busca dilatar el proceso.

"Tengo todas las pruebas para demostrar que mi hijo es inocente y eso es lo que más me indigna de saber que las pruebas están ahí y que la Fiscalía no quiere aceptar. Es más, tenemos un testigo a la cual la Fiscalía lo intimidó la vez que fue a declarar, pero ellos en vez de ayudarlo están retrasando el proceso de mi hijo para que siga preso injustamente", indicó.

En esa misma línea, Sandra Castro indicó que la fiscal que investiga la causa estuvo coaccionando a César Díaz para que acepte la culpabilidad de los hechos y darle 7 años de pena. De no hacerlo, la sentencia podría subir a 13. Además, pidió a la integrante del Ministerio Público, como madre, que pueda analizar bien la situación y repensar la detención de su hijo.

"La Fiscal le dijo a mi hijo que si se echaba la culpa y aceptaba que era su droga le iba a dar 7 años de cárcel y que si no se echaba la culpa le iba a dar 13 años. Ella es madre y no entiendo como es posible de que ella pueda acusar a un chico inocente sin tener pruebas porque ella no ha hecho el trabajo como lo tiene que hacer un fiscal", añadió.