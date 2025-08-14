Becarios difundirán próxima convocatoria de Beca 18 en colegios de sus regiones

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación inició la convocatoria para un programa de voluntariado en todas las regiones del país, a fin de que los actuales becarios de Beca 18 compartan su experiencia y así inspiren y motiven a que más jóvenes talentos postulen al concurso 2026.

Esta iniciativa permitirá que más estudiantes de los últimos grados de educación secundaria conozcan sobre dicha beca que les permitirá seguir una carrera profesional, en una institución de educación superior de calidad, con todos los gastos cubiertos por el Estado.

Voluntarios como ejemplo de motivación

Con este programa, el Pronabec busca que Beca 18 llegue a los escolares de todas las regiones del país y que estos encuentren en los becarios voluntarios un ejemplo de perseverancia y motivación.

Por su parte, los voluntarios recibirán una constancia de participación de parte del Pronabec. Los becarios interesados pueden inscribirse hasta el próximo 19 de agosto, a través del siguiente formulario: https://acortar.link/hcURbx

Modalidades y horarios

En este formulario se solicitará información sobre la modalidad en la que deseen sumarse como voluntarios (presencial o virtual), así como en qué horario podrán realizar esta labor. Es importante mencionar que los voluntarios realizarán la charla de difusión y de motivación sobre su experiencia con Beca 18 en los colegios de su región de origen.

Tras culminar el proceso de inscripción, el Pronabec brindará una charla de inducción a los voluntarios, a fin de que el proceso de difusión de Beca 18 se lleve a cabo con éxito durante la fase de postulación del concurso.

Convocatoria Beca 18 - 2026

La próxima convocatoria de Beca 18 (convocatoria 2026), que se lanzará la primera semana de setiembre, ofrecerá 20 000 becas integrales que cubren gastos académicos y no académicos de los ganadores. La postulación será virtual y gratuita, a través de la página oficial del concurso.

Para más información sobre las novedades de Beca 18, convocatoria 2026, seguir el canal de Facebook del Pronabec www.facebook.com/PRONABEC, llamar a la línea gratuita 0800 000 18, a la central telefónica (01) 612 8230 o escribir al WhatsApp institucional 914 121 106.