Así luce la celda de Martín Vizcarra en el penal Barbadillo: Expresidente cuenta con baño privado, cama y demás

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El expresidente Martín Vizcarra fue recluido este jueves 14 de agosto en el penal Barbadillo, donde cumplirá los 5 meses de prisión preventiva dictados por el juez Jorge Chávez Tamariz, en el marco de la investigación por presuntas coimas durante su mandato en el gobierno regional de Moquegua.

Celda con privilegios

La celda cuenta con una medida de 15 metros cuadrados, un espacio considerable en comparación con otros calabozos de diferentes penales del Perú, Dentro de esta se encuentra cama, mesa, baño privado y área para visitas, según informó el Diario El Comercio.

Asimismo, tal como indicó el citado medio, dentro del centro, ubicado dentro de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía, en Ate, hay un biohuerto, posta médica, ambulancia equipada, servicio de alimentación.

Además, se reportó que en el lugar hay seis trabajadores por día y técnicos de enfermería, los cuales monitorean la estabilidad física de los cuatro internos que están encerrados allí, quienes son Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Pedro Castillo.

Llegada de Vizcarra a Barbadillo

Tal como informó Exitosa, Martín Vizcarra salió de la carceleta de la Corte Superior de Justicia de Lima exactamente a las 8.43 de la mañana, resguardado por un fuerte contingente policial.

El traslado se dio, luego que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) confirmara, a través de su cuenta de X (antes Twitter) que el exmandatario deberá cumplir los 5 meses de prisión preventiva en el citado penal.

"El procesado Martín Vizcarra Cornejo ha sido clasificado al Establecimiento Penitenciario Barbadillo. El INPE garantiza el respeto de sus derechos fundamentales y el estricto cumplimiento del régimen penitenciario conforme a ley", comunicó el INPE.

📢#INPEInforma | El procesado Martín Vizcarra Cornejo ha sido clasificado al Establecimiento Penitenciario Barbadillo.

El INPE garantiza el respeto de sus derechos fundamentales y el estricto cumplimiento del régimen penitenciario conforme a ley. pic.twitter.com/90KAko5859 — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) August 14, 2025

Hermano de exmandatario se pronuncia

En conversación con nuestro medio, el hermano del encarcelado exdignatario, Mario Vizcarra, mencionó que su familia está sufriendo por el dictamen contra su ser querido y aseguró que se trata de una "persecución política".

"Es un tema doloroso que como hermano nos cala muy hondo, pero al mismo tiempo nos va a demostrar que como familia estamos unidos. La familia no la conformamos los consanguíneos. La familia son todas las decenas de personas y millones que a nivel nacional nos dan su respaldo a través de las redes sociales", dijo.

🚨 #LOÚLTIMO | En declaraciones para Exitosa, el hermano de Martín Vizcarra, Mario Vizcarra, indicó que la prisión preventiva contra el expresidente es un tema muy doloroso para su familia. Asimismo, calificó la resolución judicial como una "evidente persecusión política" hacia... pic.twitter.com/zC36NN2mUy — Exitosa Noticias (@exitosape) August 13, 2025

Pese al momento sensible, Mario señaló que su hermano confía en la justicia, y aseguró que esta medida se revertirá en la brevedad posible. Enfatizó que se verá a Martín Vizcarra "más fuerte que nunca".

De esta manera, se conoció que la celda de Martín Vizcarra, donde estará encerrado los próximos cinco meses, en el penal Barbadillo, cuenta con algunos beneficios en comparación a otras.