¿El lunes 5 de agosto será feriado?: Conoce aquí lo que se sabe sobre la norma publicada en El Peruano

02/08/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

La resaca de los feriados por Fiestas Patrias dejó a los peruanos con ganas continuar celebrando la consolidación de la Independencia del Perú. El próximo feriado nacional será el próximo 6 de agosto, sin embargo, se ha creado una incertidumbre por si es que los días vecinos, entre ellos el 5 de agosto, compartirán la condición de días feriados o 'no laborables'.

A fines de julio se declaró el día de la conmemoración de los 200 años de la Batalla de Junín, el día 6 de agosto, como feriado nacional. Ello fue publicado como ley, sustentándolo en el Diario Oficial El Peruano.

Ello señalaría, además, que los empleadores deberán remunerar a sus trabajadores como un día de descanso más. Es decir, de igual forma que con otros días como 28 de julio, 25 u 8 de diciembre.

¿Y el 5 de agosto?

Pese a los ánimos festivos de los peruanos, no, el día 5 de agosto no será feriado, al menos hasta redactada esta nota, no fue declarado feriado nacional o día no laborable. La duda nace a partir de que, en caso este lo fuese, se generaría un fin de semana extendido, puesto a que el 6 de agosto cae martes.

Pero no, el calendario oficial publicado por El Peruano no contempla el día como un asueto más. En su lugar, el próximo día feriado será el 30 de agosto, fecha en que se conmemora a Santa Rosa de Lima. A su vez, aquel viernes no será acompañado de otros días feriados o no laborables.

¿Por qué celebramos la Batalla de Junín?

La Batalla de Junín fue un evento crucial en la consolidación de la Independencia de la República. Esta fue promulgada en agosto del 2022, con Ley N° 31530 y busca dar notoriedad a un evento que, a la fecha del corriente, cumple 200 años.

Es importante entender que, tanto la Batalla de Junín como la Batalla de Ayacucho, fueron importantísimas para dar fin a las fuerzas realistas que aún permanecían remanentes en suelo peruano. La depresión del Ejército, liderado por fuerzas españolas, pero conformadas también por peruanos, dio fin a una serie de sucesos que no dejaban poner el punto final al capítulo de la emancipación.

Es así como el día 5 de agosto no fue declarado como día no laborable o feriado, es decir, que no creará junto al día 6 de agosto, día de la Batalla de Ayacucho, un feriado largo.