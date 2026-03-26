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Por millones en pérdidas

Gobernador del Cusco estima que TGP pagaría una penalidad de mil 500 millones de dólares y exige indemnización

El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo Álvarez, estimó que la multa que deberá pagar TGP por la rotura de un ducto de gas natural sería de $1500 millones y exigió una indemnización

El gobernador del Cusco estimó que TGP pagará una multa de mil 500 millones de d
El gobernador del Cusco estimó que TGP pagará una multa de mil 500 millones de d (Composición Exitosa)

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 26/03/2026

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En entrevista con Exitosa, el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo Álvarez, informó que se estima que la penalidad que deberá pagar la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) por la rotura de una tubería de gas y deflagración, se estima en mil 500 millones de dólares. Además, ante las pérdidas que sufrió el país, la autoridad exige una indemnización. 

Afectación a Cusco y Megantoni

En diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el gobernador del Cusco adelantó que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería estima que la penalidad que pagaría TGP por el accidente del ducto de gas natural sería de mil 500 millones de dólares. 

"Lo que hemos perdido todos los peruanos no es 2800 millones de dólares, lo que hemos perdido es la seguridad de saber que al día siguiente podemos cocinar en los hogares del Perú. Lo que nosotros hemos visto es cómo el Cusco recién es importante, cómo Megantoni, y cómo hemos hecho de Lima una burbuja, cómo estamos concentrados en atender Lima y descuidar las regiones", expresó.

Para el funcionario, esta problemática ha mostrado que Cusco pese a ser el centro del turismo está totalmente abandonado en todo sentido, desde salud, hasta educación, como consecuencia del centralismo.

Asimismo, cuestionó el alto precio que pagan los cusqueños por el gas pese a que gran parte sale de su región, revelando que en Megantoni, donde se produjo la deflagración, un balón de gas cuesta 190 soles. 

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