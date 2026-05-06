Campaña del DNI electrónico GRATIS el 11 y 12 de mayo: ¿Quiénes se verán beneficiados?

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conoce todos los detalles de la nueva campaña gratuita para la obtención del DNI electrónico (DNIe) el lunes 11 y martes 12 de mayo: ¿Quiénes se verán beneficiados y en qué regiones se realizará la jornada?

Reniec y los beneficios del DNI electrónico

El DNI electrónico permite acceder a diversos servicios esenciales y facilita trámites en entidades públicas y privadas. De acuerdo al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), a diferencia del tradicional documento de identidad convencional (azul o amarillo) permite acreditar tu identidad de forma presencial y electrónica.

A diferencia de sus predecesores, el DNIe es un documento con tecnología avanzado. Su principal característica es la incorporación de un chip que almacena información crítica de forma segura. Entre los datos protegidos se encuentran: datos biométricos, certificados digitales que permiten la autenticación y la firma electrónica.

Entre algunos de los beneficios que ofrece el DNI electrónico están los siguientes:

Realizar trámites y gestiones de manera segura, ágil y desde la comodidad de tu hogar.

de manera segura, ágil y desde la comodidad de tu hogar. Gracias a su chip criptográfico se permite acreditar nuestra identidad en el mundo digital y firmar digitalmente.

se permite acreditar nuestra identidad en el mundo digital y firmar digitalmente. Acceder a todos los servicios digitales que el Estado pone a tu disposición (el voto electrónico o tramitar copias certificadas de actas oficiales con pleno valor legal).

Campaña gratuita del DNI electrónico el 11 de mayo

De acuerdo a lo revelado en las redes sociales, una de las campañas gratuitas se ejecutará el lunes 11 de mayo en el distrito de Lurigancho-Chosica a las 9:30 a.m. hasta la 1:00 p.m., precisamente en la agencia municipal de Ñaña ubicada en la Av. Bernardo Balaguer Mz. D. Lt. 8 - 3ra etapa.

Se aconseja a los interesados de la iniciativa a llegar temprano, ya que solo habrá 40 cupos para menores de 0 a 17 años y mayores de 60 años de edad. Entre los requisitos para el trámite del DNI electrónico para los menores están:

Presencia del menor con DNI. (Ello también aplica para adolescentes de 17 años)

Papá o mamá con DNI.

Por otro lado, los requisitos para el trámite del adulto mayor (60 años a más) es la presencia del interesado con su respectivo documento de identidad. Pero no solo en Lurigancho será el evento, ya que también, en coordinación con representantes del Reniec, otra campaña sin costo alguno será en Chincha desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. en el Auditorio del Museo. Serán solo 130 cupos disponibles y por orden de llegada.

DNI electrónico en Lurigancho-Chosica.

Requisitos para el trámite del DNIe el 12 de mayo

Asimismo, el 12 de mayo la campaña del DNIe gratuito será en Chincha desde las 2:00 p.m. a 5:30 p.m. en el Auditorio del Museo y al igual que el día lunes irá dirigido a:

0 a 17 años: acudir con uno de sus padres portando DNI amarillo (físico o fotocopia).

18 a 59 años: solo para DNI caducados, presentar ficha SISFOH impresa y DNI (físico o fotocopia).

60 años a más: llevar únicamente DNI azul (físico o fotocopia).

Además, el municipio provincial precisa en su portal oficial que también se realizará la entrega del documento de identidad correspondiente a campañas anteriores.

Campaña en Chincha.

Así que con el objetivo reducir la brecha de identificación en el país y facilitar el acceso a servicios digitales, se realizará una nueva campaña del DNI electrónico gratuito en coordinación con el Reniec para el 11 y 12 de mayo.