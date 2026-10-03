Elecciones Regionales y Municipales 2026: locales de votación de Lima y Callao ya cuentan con material electoral

03/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina Nacional de Procesos Electorales culminó la distribución del material electoral en los 2,111 locales de votación de Lima Metropolitana y el Callao, en un despliegue que movilizó 273.70 toneladas en 250 vehículos. Los implementos permanecerán bajo custodia en los centros de acopio hasta ser entregados a los miembros de mesa.

Material electoral llegó a más de 2 mil locales

A pocas horas de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, los locales de votación de Lima Metropolitana y el Callao ya cuentan con el material necesario para desarrollar la jornada electoral de este domingo 4 de octubre.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que logró completar la distribución en un operativo que se extendió durante aproximadamente ocho horas, desde las 10:00 p. m. del viernes 2 de octubre hasta poco antes de las 6:00 a. m. del sábado 3.

En total, fueron atendidos 2,111 locales de votación, de los cuales 1,887 corresponden a Lima Metropolitana y 224 al Callao. Para concretar el traslado se movilizaron 273.70 toneladas de material electoral, distribuidas en 250 vehículos.

El despliegue comenzó desde la plataforma denominada "Lurín Live", ubicada a la altura del kilómetro 40 de la Panamericana Sur, en el distrito de Lurín. Desde este punto partieron las unidades encargadas de llevar los implementos hacia los diferentes centros de votación.

Entre el material trasladado se encuentran las ánforas, cabinas de votación, cédulas de sufragio, actas electorales, listas y relaciones de electores, tampones para huellas dactilares y manuales destinados a los miembros de mesa. También se distribuyeron sobres plásticos para las actas observadas que posteriormente serán remitidas a los Jurados Electorales Especiales.

Traslado tuvo resguardo policial y monitoreo GPS

El operativo contó con la presencia del jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas Serrano; el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo; y la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde.

También participaron representantes del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General y la Policía Nacional, además de observadores internacionales.

Durante el recorrido, los vehículos fueron acompañados por resguardo policial y sistemas GPS, lo que permitió realizar un seguimiento satelital de las unidades. Cada vehículo también contó con un comisionado de la ONPE encargado de supervisar y entregar el material al personal electoral.

El primer establecimiento en recibir los implementos fue la IEP Saco Oliveros, ubicada en Salamanca, Ate, donde la entrega se concretó a las 10:59 p. m. del viernes. En tanto, el último local en recibir el material fue la IE 41 Fe y Alegría Calasanz, en Lurigancho-Chosica, a las 5:43 a. m. del sábado.

Una vez entregado, el material es almacenado en centros de acopio acondicionados dentro de los propios locales de votación. Allí permanecerá bajo custodia hasta que sea entregado a los miembros de mesa, quienes tendrán la responsabilidad de instalar las mesas correspondientes antes del inicio de la jornada.

Con la distribución culminada en Lima y Callao, la ONPE deja encaminada una de las etapas logísticas previas a las ERM 2026. Mientras tanto, las oficinas descentralizadas de procesos electorales continúan completando la entrega del material en los locales de votación del interior del país.