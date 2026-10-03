Muere reconocido cantante folclórico y referente de la música andina: "Luchó hasta el último minuto"

03/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La música andina atraviesa un momento de profundo pesar tras la muerte de un reconocido cantante folclórico y referente de la música andina. Se trata de Lourdio Flores Aiquipa, conocido artísticamente como Picaflor de Umamarca, quien dedicó gran parte de su vida a mantener vivas las tradiciones de su tierra a través de sus canciones.

Muere cantante folclórico Picaflor de Umamarca

Lourdio Flores Aiquipa, conocido en el mundo artístico como Picaflor de Umamarca, falleció dejando una importante huella en la música y cultura de Apurímac. Natural de Umamarca, en la provincia de Andahuaylas, el artista se vinculó especialmente con el huayno y el toril, géneros que difundió durante gran parte de su trayectoria.

Su tremenda trayectoria siempre destacó por trabajar duro para mantener vivas las costumbres y todas esas ricas tradiciones andinas, llevando sus exitazos a cada escenario y pueblito recóndito del país.

Así, el cantante folclórico se ganó su merecido lugar como una de las figuras más respetadas y aclamadas de la movida andina, especialmente por su vínculo con el toril quechua.

generó un tremendo pesar entre todos sus familiares, amigos, seguidores y miembros de la comunidad artística de Apurímac, quienes lamentaron la triste partida de un tremendo músico que hizo de sus raíces parte fundamental de su obra.

Hijo de Picaflor de Umamarca anuncia su partida

Uno de los mensajes más sentidos llegó de parte de su hijo, el artista que se hace llamar Liberato Kani, quien utilizó sus redes sociales para comunicar públicamente la muerte de su padre y despedirlo con unas emotivas palabras.

"Hasta siempre, padre Lourdio Flores Aiquipa — 'Picaflor de Umamarca'. Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de mi vida. Con el corazón completamente roto, comunico el fallecimiento de mi padre", escribió al inicio de su publicación.

Liberato Kani recordó el compromiso que tuvo su padre con la música durante toda su vida y resaltó que dedicó sus esfuerzos a llevar la cultura andina por diferentes pueblos de Apurímac y Ayacucho.

"Mi padre dio toda su vida por la música andina del toril quechua, llevando con orgullo nuestra cultura, nuestras costumbres y nuestra identidad por diferentes pueblos de Apurímac y Ayacucho", señaló.

El hijo del artista también pidió a sus compañeros del arte, músicos, torileros y seguidores, especialmente a los jóvenes, continuar difundiendo la música que su padre defendió durante tantos años.

Finalmente, Liberato Kani aseguró que continuará trabajando para mantener viva la memoria de su padre. "Fuiste un héroe, padre lindo. Gracias por entregarnos tu vida, tu música y tu amor por nuestra cultura. Descansa en paz, papá. Tu música seguirá sonando en nuestros pueblos. Tu legado no morirá", expresó.

La muerte del reconocido cantante folclórico Lourdio Flores Aiquipa deja un vacío en la música andina, pero también un legado ligado al huayno y al toril quechua.