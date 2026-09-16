Surco: colectivero extranjero chocó y huyó con pasajeros heridos tras impactar contra bus en la Panamericana Sur

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Un colectivero fue intervenido luego de chocar contra un bus en la Panamericana Sur y continuar su recorrido con pasajeros heridos. El hecho ocurrió cerca al puente Primavera en Surco, donde policías y serenos persiguieron la miniván hasta detenerla para auxiliar a los afectados y trasladarlos al hospital.

Choque ocurrió en la Panamericana Sur

El accidente ocurrió en la Panamericana Sur, a la altura del puente Primavera, cuando la miniván conducida por Jesús Quiñones Ríos impactó contra un bus. Tras la colisión, el vehículo continuó avanzando con los pasajeros heridos.

Los ocupantes presentaron cortes y policontusiones tras el impacto. Asimismo, señalaron que el conductor no se detuvo para auxiliarlos y siguió avanzando. Entre ellos estaba una mujer que viajaba como copiloto, quien necesitaba de ayuda para descender de la unidad.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | Tras una intensa persecución, el personal de Serenazgo logró intervenir y detener al conductor de una miniván que se daba a la fuga con pasajeros heridos, luego de protagonizar un accidente de tránsito.



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La situación fue atendida por agentes policiales y serenazgos de Surco, quienes iniciaron una persecución al conocer que la miniván había continuado su recorrido. La intervención permitió cercar el vehículo y detener al conductor de nacionalidad extranjera.

Las imágenes divulgadas por la Municipalidad de Surco muestran a policías y serenos ayudando a los pasajeros a bajar de la miniván. Los afectados fueron colocados en la vereda mientras se les prestaba atención médica. La mujer que viajaba como copiloto también fue auxiliada luego del choque.

Heridos fueron trasladados al hospital

Los pasajeros afectados fueron trasladados al Hospital María Auxiliadora para poder recibir atención médica por las lesiones sufridas en el accidente. En el nosocomio se reportaron cortes y policontusiones, mientras el personal de salud realizó las evaluaciones médicas correspondientes necesarias a los ocupantes de la miniván.

La unidad intervenida y conducida por Jesús Quiñones Ríos prestaba servicio de transporte informal. Además, se indicó que el conductor no contaba con licencia de conducir ni con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, conocido como SOAT, al momento del accidente.

🚨 Serenazgo detuvo una miniván que huía tras un choque. Agentes del Grupo de Intervención Rápida (GIR) la interceptaron en Morro Solar con Tintoreros. Los 3 heridos fueron auxiliados y trasladados para recibir atención médica.#AlertaSurco #SurcoEstáMejorYSeNota pic.twitter.com/1X5I4vJS80 — Municipalidad de Santiago de Surco (@munisurco1) September 16, 2026

Después de la intervención, el conductor fue trasladado a la comisaría del sector. La Policía inició las diligencias para establecer las responsabilidades correspondientes por el choque y las lesiones registradas. Este accidente será reportado al Ministerio Público, mientras continúan con las investigaciones sobre el incidente.

La miniván se encuentra bajo custodia para las diligencias correspondientes. Las autoridades también recaban declaraciones de los pasajeros y documentación relacionada con la intervención, mientras se realizan las verificaciones necesarias para determinar las responsabilidades derivadas del hecho registrado.