Pinky Show: Serenazgo de Miraflores intervino transmisión en vivo y streamer se negó a retirarse

03/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pinky Show se encontraba grabando un capítulo de 'Exponiendo Infieles' cuando integrantes del Serenazgo de Miraflores intervinieron la transmisión en vivo y le pidieron retirarse del lugar. El streamer se negó inicialmente a hacerlo y protagonizó un tenso intercambio con los agentes frente a las cámaras y el público.

Serenazgo de Miraflores interviene transmisión

El incidente quedó registrado en videos que posteriormente comenzaron a circular en TikTok. En las imágenes se observa a una integrante del Serenazgo acercándose al streamer y a su equipo para pedirles que continuaran con la actividad mientras se desplazaban por la vía pública, en lugar de permanecer en un punto fijo.

"Esta es vía pública. Caminando, hazlo", se escucha decir a la agente. Pinky Show, sin embargo, cuestionó la indicación y reiteró que se encontraban en un espacio público. "Estamos en vía pública", respondió en más de una oportunidad.

Ante ello, la representante del Serenazgo aclaró que no le estaban prohibiendo grabar, sino que debía movilizarse. "Hazlo caminando, nadie te prohíbe, camina", insistió.

El streamer sostuvo que no podía desplazarse y también cuestionó que los agentes municipales le exigieran abandonar el lugar. Mientras la discusión avanzaba, mantuvo la transmisión activa y pidió a los integrantes de su equipo que guardaran silencio.

Pinky Show cuestiona intervención del Serenazgo

La tensión aumentó cuando algunos asistentes y miembros del equipo comenzaron a intervenir. La agente pidió cerrar el área y solicitó apoyo a otros trabajadores municipales. "Compañeros, ya cierren acá. ¿Qué están esperando? Vamos a apoyarnos", manifestó.

Pinky Show rechazó que estuviera generando desorden y aseguró que los gritos provenían de otras personas. Incluso pidió a quienes lo acompañaban que dejaran de hablar: "Ahora, silencio todos, muchachos. No vuelvan a hablar".

Otro momento llamativo ocurrió cuando una integrante del Serenazgo advirtió que contaba con esposas y podía utilizarlas si la situación lo requería. "Tengo marrocas y puedo usarlas, ah. Tranquilo", se escucha en el registro. El streamer respondió preguntando qué delito habían cometido y cuestionó una eventual intervención física.

La discusión también llegó al terreno de los permisos municipales. La agente señaló que existía una ordenanza y pidió que solicitara autorización para realizar la actividad. Pinky Show rechazó la exigencia y sostuvo: "La ordenanza no está por encima de la Constitución".

El conductor de 'Exponiendo Infieles' también comparó su trabajo con el de los medios tradicionales. "Si viene Latina acá, si viene algún canal de televisión y cubre una noticia, ¿ellos sí pueden? ¿Cuál es la diferencia?", cuestionó.

Pinky Show se negaba a retirarse del lugar

Lejos de terminar la transmisión, Pinky Show dejó clara su posición frente a las indicaciones recibidas. "No nos vamos a mover, caballero. Parque del Amor, acá o lo que sea, sigue siendo un lugar público", afirmó.

Además, cuestionó que se le tratara como si fuera un ambulante y señaló: "Decomíseme las cosas si creen que soy un ambulante, si estoy vendiendo algo". También defendió su labor como creador de contenido: "Quieras o no quieras, sigo siendo comunicador".

Así, Pinky Show terminó protagonizando una tensa intervención del Serenazgo de Miraflores durante una transmisión en vivo de 'Exponiendo Infieles'. El streamer se negó inicialmente a retirarse, defendió que grababa en un espacio público y cuestionó la exigencia de movilizarse y solicitar un permiso municipal.