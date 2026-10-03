Imitadora de Isabel Pantoja revela que ya conversó con Edwin Guerrero tras propuesta para unirse a Corazón Serrano

03/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Paulina Villalobos está frente a una decisión que podría marcar un nuevo capítulo en su carrera tras su paso por Yo Soy. La imitadora de Isabel Pantoja confirmó que ya tuvo una conversación con Edwin Guerrero y los hermanos Guerrero Neira, quienes le plantearon la posibilidad de sumarse a Corazón Serrano.

Edwin Guerrero elogia a Paulina Villalobos

La historia comenzó cuando Edwin Guerrero, director musical y uno de los dueños de Corazón Serrano, hizo pública su intención de contar con Paulina Villalobos en la agrupación. El músico quedó impresionado con la participación de la joven en Yo Soy, donde viene destacando por su imitación de Isabel Pantoja.

@enriquedaniel.aq Paulina Villalobos ya tuvo reunion con corazón serrano? Al parecer la imitadora de Isabel Pantoja ha tenido una reunión con Corazon Serrano, sin embargo estaria pensando que decisión tomar. Por otro lado comento también que le gustaria hacer su carrera de solista. Y revelo que su canción favorita es "Vete", tema interpretado por Lesly Aguila. ♬ sonido original - ✨EnriqueDaniel AQ✨

Incluso, Edwin Guerrero aseguró que le gustaría que una voz como la de Paulina forme parte de la agrupación norteña y se animó a señalar que ella será la ganadora de la actual temporada del programa de Latina. La propuesta, como era de esperarse, puso a la cantante frente a una oportunidad que no tenía prevista.

Sin embargo, esta no era la primera vez que Paulina buscaba acercarse a Corazón Serrano. La joven chiclayana contó que, meses atrás, envió un video suyo cantando para ser considerada en un concurso que la agrupación realizó antes de su aniversario, aunque en aquella ocasión no tuvo suerte.

Paulina Villalobos ya se reunió con los Guerrero

A través de un en vivo por TikTok, Paulina Villalobos confirmó que ya tuvo una primera reunión con los dueños de Corazón Serrano. La cantante reconoció que la noticia la agarró fría, por lo que todavía necesita tiempo para decidir si acepta la propuesta.

"Fue una grata sorpresa, chicos, no me lo esperaba. Bueno, ya hemos tenido una reunión y no sé qué decir. Y no sé qué hacer. Yo amo a Isabel Pantoja, me encanta mucho las baladas y me gusta muchísimo el tributo que le hago porque llevo años imitándola", manifestó.

La decisión no parece sencilla para la joven, pues uno de sus principales objetivos también es desarrollar una carrera como solista. Paulina explicó que no quiere dejar de lado su imitación de Isabel Pantoja, un personaje que ha trabajado durante años y que le ha permitido ganarse el reconocimiento del público.

Por ello, contó que está pidiendo tiempo a los hermanos Guerrero Neira antes de tomar una decisión definitiva. "No sé qué decir, no sé qué hacer. Me encantaría, obviamente, pero no lo sé. Todavía estoy pidiendo tiempo, tiempo para pensarlo. Obviamente me gustaría también hacer mi carrera como solista", agregó.

Así, Paulina Villalobos ya conversó con Edwin Guerrero y los dueños de Corazón Serrano tras la propuesta para integrarse a la agrupación. Por ahora, la imitadora de Isabel Pantoja ha decidido tomarse un tiempo para evaluar si acepta la oportunidad o apuesta por continuar su camino como solista.