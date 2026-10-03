Papa León XIV no se reunirá con jóvenes en el Estadio Monumental: esta sería la nueva sede

03/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Todo estaba encaminado para que el Estadio Monumental recibiera al Papa León XIV durante su visita al Perú, pero el plan cambió por completo. El encuentro con jóvenes ya no se realizará en el recinto de Ate y ahora otro estadio aparece como una de las alternativas.

Monumental queda fuera del recorrido papal

El Estadio Monumental ya no será el escenario del encuentro que el Papa León XIV sostendrá con jóvenes el próximo 12 de noviembre, como parte de su visita al Perú.

La noticia sorprendió porque el recinto había sido contemplado inicialmente para recibir a los universitarios que tendrían la oportunidad de encontrarse con el pontífice.

Según explicó Monseñor Guillermo Inca, coordinador nacional de la visita papal y secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal Peruana, la decisión se tomó luego de identificar algunas dificultades técnicas que terminaron complicando la organización del evento.

En declaraciones a Canal N, el religioso explicó que los preparativos habían avanzado considerablemente, pero finalmente aparecieron inconvenientes que ya no podían solucionarse. "Se avanzó mucho en el proceso, pero ya hubo cuestiones técnicas que ya eran, diríamos así, insalvables", señaló.

Por ahora, la organización evalúa trasladar el encuentro al Estadio Nacional, aunque esta alternativa todavía no cuenta con una confirmación oficial. La decisión definitiva dependerá de la respuesta que debe recibir la Nunciatura Apostólica desde Roma.

¿Y qué pasará con los ingresos al encuentro?

El cambio de sede ocurre después de que también se conociera el ofrecimiento en alquiler de algunos palcos del Monumental para la fecha inicialmente prevista. Ante ello, la organización remarcó que las actividades programadas durante la visita del papa León XIV mantendrán su carácter gratuito.

"Todo el encuentro con el Santo Padre siempre es gratuito. No hay nadie que pueda decir ni un sol que pedimos para un ingreso", se precisó.

Los tickets serán distribuidos por las diócesis entre los fieles que participen en los diferentes encuentros programados durante la visita del pontífice. De esta manera, la organización busca ordenar el acceso ante la gran cantidad de personas que se espera congregar.

Más de dos millones de personas esperan al Papa

Mientras se define la nueva sede del encuentro con los jóvenes, los preparativos para la llegada del papa León XIV continúan. Uno de los eventos previos será un concierto en su homenaje, donde participarán más de 500 niños de diferentes instituciones educativas.

Los menores interpretarán "León, hermano del camino", himno oficial escogido para la visita del pontífice al Perú. "Por lo menos 500 voces están seguras. Esperamos llegar un poquito más", indicaron desde la organización.

Además, se estima que más de dos millones de personas participarán en las actividades previstas en Pimentel, Lambayeque, y Lima. En Pimentel se calcula una asistencia de alrededor de 1.5 millones, mientras que en Lima la proyección alcanza aproximadamente 1.2 millones.

Así, el papa León XIV ya no se reunirá con los jóvenes en el Estadio Monumental, debido a dificultades técnicas que hicieron inviable mantener la sede de Ate. Mientras la organización espera la confirmación desde Roma, el Estadio Nacional aparece como la alternativa que podría recibir el encuentro del 12 de noviembre.