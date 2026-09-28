Presidente del JNE evita precisar si entregaría credenciales a RLA ante eventual victoria de Renovación Popular en Lima

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La situación de Rafael López Aliaga continúa generando interrogantes a pocos días de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, evitó precisar si el organismo entregaría credenciales al líder de Renovación Popular ante un eventual triunfo de su agrupación en Lima.

Durante una entrevista en el Congreso de la República, el magistrado fue consultado específicamente sobre qué ocurriría con López Aliaga, quien figura como primer regidor en la lista de Renovación Popular. La incertidumbre surge debido a que, si la agrupación obtiene la Alcaldía de Lima, se plantea el escenario de que el exburgomaestre pueda asumir nuevamente el cargo.

El JNE ya había habilitado la candidatura de López Aliaga como primer regidor luego de declarar fundada la apelación presentada por Renovación Popular. Posteriormente, el organismo electoral confirmó que continuaría en carrera tras declarar improcedente un pedido de exclusión presentado en su contra.

Burneo evita adelantar decisión del Pleno

Al ser consultado sobre las credenciales que recibiría López Aliaga en caso de una eventual victoria de Renovación Popular, Burneo remarcó que no podía anticipar una decisión que corresponde al Pleno del organismo electoral.

"Por eso, en cuanto a ello, nosotros ya hemos indicado que el Pleno, porque yo no puedo hacer una opinión personal, ni siquiera como presidente, es el Pleno el que va a tomar ya las decisiones...nosotros estamos en sesión permanente. Es una consulta que se ha hecho de hace bastantes semanas", declaró.

El titular del JNE reiteró que cualquier determinación será adoptada de manera colegiada y que no adelantará el contenido de la resolución antes de que sea oficial.

"En cuanto a ello, ya hemos indicado que vamos a tomar las decisiones cuando el Pleno pueda yo adelantar, les daré la información cuando ya tengamos una decisión del Pleno", respondió ante la consulta sobre las eventuales credenciales.

La controversia está relacionada con la posibilidad de que un alcalde que dejó el cargo pueda postular como primer regidor y posteriormente asumir nuevamente la alcaldía si la lista obtiene la victoria. El tema ya había sido planteado públicamente por Burneo, quien señaló que el Pleno debía pronunciarse sobre la eventual entrega de credenciales.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, evitó precisar si entregaría las credenciales a Rafael López Aliaga ante una eventual victoria de Renovación Popular en las elecciones municipales de Lima. Indicó que el JNE emitirá... pic.twitter.com/Dc95Fxpl3Y — Exitosa Noticias (@exitosape) September 28, 2026

JNE comunicará resolución en sus canales

Burneo aseguró que el organismo electoral viene estudiando el caso y recordó que las decisiones adoptadas por el Pleno deben ser comunicadas oficialmente a la ciudadanía.

"Nosotros ya hemos tomado como Pleno las decisiones en torno a ello, o sea, todas las decisiones son debidamente estudiadas y publicadas. Lo que le decimos a la población es que puedan introducirse a todas nuestras redes, a través de nuestros canales, para que conozcan las posiciones de cada organización política, de los candidatos que están ahí y finalmente, cuando tengamos una decisión en torno a ello, los vamos a comunicar", sostuvo.

El presidente del JNE fue consultado finalmente sobre cuándo se conocería el pronunciamiento, considerando que la jornada electoral está próxima.

"En nuestros canales, de todas maneras, va a ser inmediatamente, así que vamos a dar la información", afirmó.

La situación de López Aliaga mantiene abierta una controversia electoral que deberá ser resuelta por el Pleno del JNE. Por ahora, Roberto Burneo no adelantó si se entregarían credenciales al candidato en caso de un triunfo de Renovación Popular y señaló que la decisión será comunicada oficialmente una vez que el organismo electoral concluya con su evaluación.