ERM 2026: Metropolitano, Metro de Lima y transporte público regular tendrán horarios especiales este domingo 4 de octubre

03/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los ciudadanos que deban movilizarse este domingo 4 de octubre para cumplir con su deber electoral podrán utilizar los servicios de transporte público autorizados durante la jornada.

Metropolitano y Metro tendrán horarios especiales

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que los principales sistemas operarán con horarios establecidos para facilitar los desplazamientos hacia los locales de votación.

En el caso del Metropolitano , los servicios regulares iniciarán sus operaciones desde las 5:00 a. m. La ruta A funcionará hasta las 10:50 p. m., mientras que las rutas B y C estarán disponibles hasta las 11:00 p. m.

El Expreso 1 circulará de 5:00 a. m. a 10:30 p. m., mientras que el Expreso 5 tendrá atención desde las 6:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. Por su parte, los servicios alimentadores operarán hasta las 11:00 p. m.

También se habilitará el servicio especial Grau, durante el periodo de prueba de la vía expresa del mismo nombre. Esta alternativa permitirá conectar la estación Central con las estaciones Abancay, Andahuaylas y Parinacochas I. Su horario será de 10:00 a. m. a 4:00 p. m.

En cuanto al sistema ferroviario, la Línea 1 del Metro de Lima y Callao atenderá desde las 5:30 a. m. hasta las 10:00 p. m., con un total de 334 carreras programadas. La Línea 2, en tanto, funcionará de 6:00 a. m. a 11:00 p. m., con 317 carreras.

¿Hasta qué hora funcionarán los corredores y taxis?

Los corredores complementarios mantendrán sus rutas y servicios habituales durante la jornada electoral, con operaciones desde las 5:00 a. m. hasta las 11:00 p. m. Esto permitirá que los electores puedan desplazarse durante buena parte del domingo utilizando estas alternativas de transporte.

Asimismo, el transporte público regular autorizado tendrá un horario más amplio. Según la ATU, los vehículos podrán prestar servicio desde las 4:30 a. m. hasta la medianoche, aunque la atención estará sujeta a la demanda registrada durante el día.

Para quienes necesiten trasladarse desde o hacia el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el servicio AeroDirecto funcionará con sus seis rutas y horarios habituales. De esta manera, los pasajeros podrán mantener sus conexiones con el terminal aéreo durante la jornada de votación.

Los taxis autorizados también estarán disponibles durante las 24 horas del domingo, por lo que constituirán otra alternativa para quienes requieran movilizarse fuera de los horarios de los servicios masivos.

Ante la jornada de las ERM 2026, la ATU recomendó a los ciudadanos organizar sus desplazamientos con anticipación, considerar posibles tiempos adicionales de viaje y utilizar servicios de transporte público autorizados. Revisar los horarios antes de salir permitirá planificar mejor el traslado hacia el local de votación y evitar inconvenientes durante este domingo electoral.