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Elecciones Regionales y Municipales 2026: Línea 1 se prepara para movilizar a 383 mil pasajeros este domingo

La Línea 1 del Metro de Lima reforzará su operación este domingo 4 de octubre ante el incremento de pasajeros previsto por las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Incrementará viajes de la Línea 1 del Metro
Incrementará viajes de la Línea 1 del Metro (difusión)

03/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 03/10/2026

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Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 generarán un aumento en la demanda del transporte público de Lima. En este escenario, la Línea 1 del Metro proyecta movilizar a 383 mil pasajeros durante este domingo 4 de octubre, cifra que supera en 62 mil usuarios el promedio registrado en una jornada dominical regular.

Más pasajeros rumbo a los centros de votación

De acuerdo con las cifras proporcionadas por el sistema, la Línea 1 transporta alrededor de 321 mil pasajeros durante un domingo habitual. Para la jornada electoral, el incremento previsto es de aproximadamente 19 %, debido al desplazamiento de miles de ciudadanos hacia sus respectivos centros de votación.

La demanda, además, no será uniforme durante todo el día. Se espera una mayor concentración de pasajeros en determinados horarios, por lo que la operación ha sido diseñada para responder a los periodos de mayor afluencia.

"Como primer sistema ferroviario de transporte público de la capital, cumplimos un rol clave en jornadas de alta movilidad como las elecciones. Este domingo 4 de octubre, aumentaremos 34 viajes adicionales para asegurar que 383 mil pasajeros lleguen a tiempo a sus centros de votación", señaló Manuel Sánchez, gerente de operaciones de la Línea 1 del Metro de Lima. 

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Más trenes y personal para la jornada

El plan especial contempla que el servicio comience a las 5:30 a. m. y finalice a las 10:00 p. m. Durante ese periodo se realizarán 334 carreras, es decir, 34 viajes adicionales respecto de un domingo regular.

La frecuencia de paso de los trenes variará entre 4 y 15 minutos, dependiendo de la franja horaria y del nivel de demanda. Con esta programación, el sistema busca reducir los tiempos de espera y atender el incremento de usuarios previsto para este domingo.

A ello se sumará un refuerzo de personal en estaciones estratégicas. Los trabajadores tendrán entre sus funciones orientar a los pasajeros, facilitar el ingreso y salida de las estaciones y contribuir a mantener el flujo de usuarios durante los momentos de mayor congestión.

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La Línea 1 también recomendó a los pasajeros planificar sus desplazamientos con anticipación y recargar previamente sus tarjetas. Asimismo, pidió considerar posibles incrementos en los tiempos de viaje y seguir las indicaciones del personal operativo.

Con 34 viajes adicionales, una jornada operativa de 16 horas y refuerzo de personal, la Línea 1 afrontará este domingo una demanda superior a la habitual. La planificación busca garantizar que los ciudadanos puedan desplazarse hacia sus centros de votación y retornar a sus destinos en una jornada marcada por una mayor movilidad en Lima.

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