Procesión del Señor de los Milagros 2026: HOY, sábado 3 de octubre, se realizará el primer recorrido

03/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La espera de miles de fieles llegará a su momento central este sábado 3 de octubre, cuando el Señor de los Milagros vuelva a recorrer las calles de Lima en el inicio de su tradicional mes morado.

La primera salida procesional está programada para las 12:00 del mediodía, desde la puerta ubicada en la avenida Tacna del Santuario de Las Nazarenas.

¿Cuál será la ruta del Señor de los Milagros?

Desde ese punto, las andas avanzarán por la avenida Tacna, para luego continuar por la avenida Emancipación, el jirón Chancay y el jirón Conde de Superunda. Posteriormente, la imagen retomará la avenida Tacna para dirigirse nuevamente hacia el Santuario de Las Nazarenas.

Uno de los momentos previstos durante la jornada será el homenaje frente al local institucional de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas, ubicado en el jirón Chancay. De acuerdo con la programación, este acto se desarrollará aproximadamente entre la 1:00 p. m. y 2:00 p. m.

La procesión continuará durante la tarde y se estima que las andas ingresen nuevamente al templo entre las 7:00 p. m. y 8:00 p. m. Con este retorno concluirá el primer recorrido del año.

Mayordomo destaca preparación para recibir al Cristo Moreno

José Luis Toledo Zapata, mayordomo general de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas, señaló que la organización de esta tradicional celebración religiosa comenzó varios meses antes de octubre y contempló tanto aspectos administrativos como espirituales.

"Ya estamos a pocas horas de que salga Nuestro Señor a bendecir a todos los peruanos, a todos los fieles a nuestro país. Como bien dicen, nosotros nos venimos preparando no solamente desde el mes de septiembre, nuestra preparación espiritual, administrativa, empieza desde aproximadamente el mes de marzo", declaró.

El representante de la Hermandad también destacó la vigilia realizada el 30 de septiembre como parte de los preparativos para el inicio del mes morado. Según explicó, este encuentro permitió renovar sentimientos de esperanza y reconciliación entre los integrantes de la organización.

"Culmina con una vigilia el 30 de septiembre, que ya pasó, con una vigilia en donde nos llenamos de amor, de esperanza, de reconciliación, para recibir el mes de octubre y cargar a la santa de Nuestro Señor de los Milagros", sostuvo.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, José Luis Toledo Zapata, mayordomo Gen. de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas, explicó como se tiene planeado el recorrido de El Señor de los Milagros para este año y que dará inicio el día de hoy sábado 3 de... pic.twitter.com/deBv5a0EDu — Exitosa Noticias (@exitosape) October 3, 2026

Toledo Zapata resaltó además la expectativa de los fieles que acudirán desde temprano a los exteriores del santuario para acompañar la salida de la imagen. Para los devotos, este momento representa el reencuentro con una tradición que se mantiene durante generaciones.

"Tenemos mucho que agradecer, tenemos mucho que pedir, no solamente por nosotros, sino también todos los peruanos", afirmó el mayordomo general.

Así, la primera procesión del Señor de los Milagros marcará este sábado el inicio de uno de los momentos religiosos más esperados del año en Lima. La imagen partirá al mediodía desde Las Nazarenas y recorrerá diversas calles del Centro de Lima antes de retornar al santuario por la noche.