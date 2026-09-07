ATU envió al depósito a más de 1400 vehículos reincidentes en infracciones en lo que va del 2026

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad vinculada al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), informó que más de 1400 vehículos reincidentes en infracciones en lo que va del 2026.

Vehículos que fueron intervenidos y llevados al depósito

Como parte de un reciente reporte de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), informó que 2915 vehículos de transporte público fueron enviados al depósito entre enero y el 31 de agosto de 2026, como resultado de las acciones de fiscalización realizadas contra unidades que incumplen las normas vigentes.

De acuerdo con la entidad, del total de vehículos internados, 1409 son reincidentes en infracciones de transporte. Estas unidades acumularon, en conjunto, multas por S/67 648 084 , evidenciando la persistencia de conductas infractoras pese a las sanciones previamente impuestas.

🚨 Operativos de la ATU en la av. Javier Prado concluyen con 33 vehículos informales internados en el depósito 🚘⛔ pic.twitter.com/w8Ae8Fncem — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) September 3, 2026

Operativos de fiscalización realizados por la ATU

Las intervenciones se realizaron durante 635 operativos de fiscalización desplegados en diferentes avenidas y calles de Lima y Callao. Entre las zonas intervenidas se encuentran las vías por donde circulan los corredores complementarios Rojo, Morado y Azul, donde la ATU busca reforzar el control de los vehículos que prestan el servicio de transporte público.

Asimismo, la ATU precisó que los 1409 vehículos reincidentes forman parte de las 2915 unidades enviadas al depósito. Incluso, detalló que 2337 vehículos circulaban sin contar con la autorización correspondiente emitida por la autoridad de transporte, situación que constituye una de las principales infracciones detectadas durante los operativos.

Conductores no contaban con brevete

Otro de los problemas identificados está relacionado con la habilitación de los conductores. La entidad informó que 1755 vehículos intervenidos eran conducidos por personas que no contaban con brevete, lo que representaba un riesgo para los pasajeros y peatones a nivel de Lima y Callao.

Para hacer posible este reporte, la ATU trabajo en conjunto con la Policía Nacional del Perú, las municipalidades distritales, entre otros. Esta coordinación permite ejecutar operativos que ayudan a contrarrestar el transporte informal.

La institución señaló que continuará desarrollando intervenciones articuladas para retirar de las calles a los vehículos que no cumplen las condiciones legales y de seguridad, además de hacer respetar las normas y contribuir a proteger a los pasajeros, conductores, peatones y demás usuarios de las vías de Lima y Callao.

Finalmente, este tipo de reportes de la ATU permite saber cuantos vehículos son reincidentes en infracciones en lo que va del 2026 y son llevados al depósito.