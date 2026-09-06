Óscar Arriola renuncia al cargo de comandante general de la Policía Nacional del Perú

06/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La salida de Óscar Arriola de la Policía Nacional del Perú se confirmó este domingo 6 de septiembre, cuando el comandante general comunicó su renuncia durante una transmisión desde Palacio de Gobierno. La decisión ocurre después de semanas de cuestionamientos políticos sobre su gestión y seguridad.

Cuestionamientos por la inseguridad ciudadana

Arriola habría dejado el cargo de comandante general de la PNP tras recibir críticas de partidos políticos y parlamentarios del Congreso por decisiones adoptadas durante su periodo de gestión. La renuncia marca su salida de la conducción institucional, en medio del debate por incremento delictivo.

"Yo puedo dejar la piel, puedo dejar mi vida por amor a mi país, por ese juramento que le he hecho a Dios, a la bandera, a mi familia y a mi apellido", declaró.

Los cuestionamientos contra Arriola aumentaron durante las últimas semanas debido a la situación de inseguridad ciudadana y a los resultados atribuidos a la conducción policial. Representantes políticos reclamaron cambios en la jefatura de la PNP, mientras el Congreso evaluaba mecanismos sobre permanencia del alto mando.

Los pedidos de salida se intensificaron después del secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla y del cuádruple asesinato ocurrido el 30 de agosto en Trujillo. El medio informó que Arriola había evitado confirmar su renuncia y respondido a críticas sobre su gestión.

Durante su declaración, Arriola también expresó su agradecimiento a los expresidentes Dina Boluarte y José Jerí por la permanencia que tuvo al frente de la institución policial. El ahora excomandante comunicó así su decisión públicamente, mientras el Ejecutivo mantenía reuniones sobre la situación de seguridad.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | Comandante General de la Policía Nacional del Perú, Óscar Manuel Arriola Delgado, a través de una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, anunció su renuncia al cargo en los próximo días, esto tras los diferentes cuestionamientos.



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Renuncia tras los hechos de Trujillo

El caso de Trujillo se convirtió en uno de los hechos que aumentaron la presión sobre la conducción de la PNP. El ataque dejó cuatro personas asesinadas y estuvo relacionado con el secuestro de un empresario, generando cuestionamientos sobre la respuesta frente al crimen.

Tras estos acontecimientos, parlamentarios y agrupaciones políticas solicitaron la salida de Arriola del cargo. Los pedidos se produjeron mientras continuaban las investigaciones policiales por el ataque y el secuestro, y mientras el Gobierno evaluaba medidas vinculadas con la seguridad pública y la lucha contra organizaciones.

La renuncia comunicada este domingo cambia el escenario de la conducción de la PNP, luego de las críticas acumuladas por la inseguridad ciudadana y los recientes acontecimientos registrados en Trujillo. Arriola deja el cargo después de agradecer a anteriores mandatarios y comunicar públicamente su decisión.

Con la salida de Óscar Arriola, la conducción de la PNP inicia una etapa institucional, luego de los cuestionamientos políticos por la inseguridad ciudadana. Su renuncia ocurre tras los hechos de Trujillo y después de las solicitudes de sectores para que dejara el cargo.