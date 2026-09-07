ONPE inicia impresión de más de 26 millones de cédulas de sufragio para las elecciones regionales y municipales 2026

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

Como parte de la convocatoria de las elecciones regionales y municipales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició este lunes 7 de septiembre la impresión de más de 26 millones de cédulas de sufragio para los comicios que se llevarán cabo el próximo domingo 4 de octubre.

En un acto llevado a cabo en la imprenta del órgano electoral, en el distrito de Lurín, se realizó luego de la prueba de color, que consistió en la verificación del diseño y nombres de los 41 partidos políticos, 23 movimientos regionales y 10 alianzas participantes.

Impresiones deben culminar en 21 días

De acuerdo con lo señalado por la ONPE, se imprimirán 26 924 874 cédulas de sufragio para las jornada electoral del 4 de octubre; no obstante, en comparación con las elecciones presidenciales donde se utilizó un solo formato, en este proceso subnacional habrán 1 892 cédulas diferentes, una para cada distrito del país, pues cada una de ellas mostrará las candidaturas propias de la circunscripción correspondiente.

#ONPEinforma | En el distrito de Ate se realiza la impresión de las cédulas de sufragio que serán utilizadas el domingo 4 de octubre en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.#ERM2026 pic.twitter.com/RloNBNy7Ot — ONPE (@ONPE_oficial) September 7, 2026

En ese sentido, en 1 654 de los 1 892 distritos se usará una cédula de cuatro columnas porque se votará para elegir una fórmula regional (gobernador y vicegobernador), listas de consejeros regionales, autoridades municipales provinciales y autoridades municipales distritales.

Asimismo, habrá un modelo de tres columnas para los electores de los 195 distritos que son capitales de provincias, pues les tocará elegir una fórmula regional, consejeros regionales y autoridades municipales provinciales.

También habrá un modelo de dos columnas para 42 de los 43 distritos de Lima Metropolitana, porque en esta provincia no se vota para elegir un gobierno regional. En un único distrito, Lima Cercado, se utilizará una cédula con una sola columna, ya que el alcalde y los regidores provinciales limeños serán también autoridades distritales.

Es importante mencionar que, en las cédulas, los ámbitos se diferenciarán por el color que tenga el fondo de la columna. Las candidaturas a la Gobernación y la Vicegobernación irán sobre un fondo amarillo; las listas de consejeros, sobre color verde; las de autoridades municipales provinciales, sobre fondo rosado y las de autoridades distritales, sobre fondo celeste.

La ONPE señaló también, que el proceso de producción de las cédulas se realizará en 21 días; asimismo, tendrán un código de barras que servirá para identificar el lugar específico donde serán utilizadas.

¿Qué sigue en el cronograma electoral?

Según el cronograma electoral aprobado en diciembre del 2025, hasta el 3 de octubre es la fecha para que los candidatos políticos se excluyan por situación jurídica. Como se recuerda, el 5 de septiembre fue la fecha límite para que las candidaturas queden inscritas.

Sobre la participación en los comicios de alcaldes en funciones , pero en lista de regidores, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, indicó que no hay ninguna "modalidad" de reelección encubierta en el Perú.

"Lo que el Jurado Nacional de Elecciones y muchos de los jurados electorales especiales han indicado es que, en el marco del derecho de participación política, no hay una prohibición expresa en la Constitución y en la ley respecto de aquellos candidatos que tienen el cargo de alcaldes en ejercicio que puedan participar como regidores", señaló Burneo.

Es importante mencionar que, según el padrón electoral, existen 26 314 724 electores hábiles a participar en la jornada de elección de nuevas autoridades regionales y municipales, los cuales ascienden a 13 148.