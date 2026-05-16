Elecciones 2026: Conoce cuáles son los cambios qué habrán en la segunda vuelta para agilizar el proceso de votación

16/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Perú se prepara para la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio, donde los ciudadanos elegirán entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Para esta jornada, la ONPE anunció nuevos lineamientos relacionados con los horarios de votación, las multas electorales y el diseño de la cédula, con el objetivo de evitar retrasos y facilitar el sufragio en todo el país.

Los cambios para este 7 de junio

A diferencia de la primera vuelta, esta nueva jornada electoral contará con diversos cambios orientados a agilizar el proceso de votación y evitar inconvenientes registrados durante abril.

Entre las principales modificaciones figura una nueva cédula de sufragio más simple y compacta, además de horarios para acudir a votar y multas para quienes incumplan con su deber ciudadano.

Horarios : La ONPE recomendó que los ciudadanos acudan a votar en horarios escalonados para evitar largas colas y aglomeraciones en los locales de sufragio. Aunque el horario oficial de votación será desde las 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, las autoridades sugieren que adultos mayores, gestantes y personas vulnerables asistan durante las primeras horas del día.

La ONPE recomendó que los ciudadanos acudan a votar en horarios escalonados para evitar largas colas y aglomeraciones en los locales de sufragio. Aunque el horario oficial de votación las autoridades sugieren que adultos mayores, gestantes y personas vulnerables asistan durante las primeras horas del día. Multas: La ausencia injustificada como miembro de mesa conlleva una multa de S/267,50 , correspondiente al 5 % de una unidad impositiva tributaria. Adicionalmente, no participar como votante implica sanciones que oscilan entre S/27,50 y S/110 , dependiendo de la clasificación socioeconómica del distrito.

La ausencia injustificada como miembro de mesa conlleva una multa de , correspondiente al 5 % de una unidad impositiva tributaria. Adicionalmente, no participar como votante implica sanciones que oscilan entre y , dependiendo de la clasificación socioeconómica del distrito. Cambios en la cédula: Otro de los cambios más importantes será el nuevo diseño de la cédula de votación. En esta ocasión, la boleta será más pequeña debido a que únicamente incluirá a las dos fórmulas presidenciales finalistas y ya no aparecerán candidatos al Congreso ni al Parlamento Andino.

Elecciones generales

Sanciones, restricciones y trámites pendientes

Las personas que mantienen deudas con el sistema electoral no podrán concretar gestiones notariales, inscripciones civiles, solicitudes de licencias o postulaciones a cargos públicos.

El JNE puede iniciar procedimientos de cobranza, que incluyen embargos de cuentas bancarias cuando la deuda persiste. Para regularizar la situación, está habilitada la opción de abonar las multas en la plataforma Págalo.pe, oficinas del Banco de la Nación o dependencias del Jurado Nacional de Elecciones.

La autoridad electoral busca reforzar la participación mediante este esquema de sanciones, a fin de proteger la integridad democrática. Aquellos con motivos válidos para no votar o no ejercer el rol de miembro de mesa deben presentar la documentación correspondiente dentro del plazo previsto.

Con estas modificaciones, la ONPE busca desarrollar una segunda vuelta más rápida y ordenada. Las autoridades exhortaron a la población a informarse previamente sobre su local de votación y cumplir con las normas electorales para evitar contratiempos durante una jornada que definirá el futuro político del país.