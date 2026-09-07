Nuevo SISMO remece el Perú, HOY, lunes 7 de septiembre: conoce el epicentro y magnitud, según el IGP

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un nuevo sismo ha remecido el país, este lunes 7 de septiembre, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Descubre dónde fue el epicentro exacto de este movimiento telúrico y además, conoce cómo actuar ante una situación similar o de mayor magnitud.

¿Cuál fue la magnitud del temblor?

Como se recuerda, el Perú se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro país y uno se volvió a sentir durante la tarde de hoy, lunes 7 de septiembre, más precisamente a las 1:27 p. m., según el Centro Sismológico Nacional, entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica que afecta al territorio nacional.

De acuerdo con su más reciente reporte revelado en sus redes sociales, el movimiento telúrico registró una magnitud de 4.2, con el punto de referencia a 20 kilómetros al este de Oxapampa, región Pasco.

(Noticia en desarrollo...)